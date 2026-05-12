Guerra en Uruguay

Néstor Lioret | Montevideo

@| Dijo Heródoto: “En la paz los hijos entierran a los padres, en la guerra los padres entierran a sus hijos”.

A juzgar por los sucesos de público dominio, más las imágenes de helicópteros sobrevolando las mal llamadas zonas rojas y los comentarios sotto voce del estilo: “Acá la policía no entra, pasá sin mirar, no andes de noche” y un largo rosario de desesperanza, uno pensaría que está en algún pueblo de Ucrania o en Yemen. Tristemente, no.

Hay una guerra en el narcotráfico, y no contra el narcotráfico, como algunos han proclamado y como a otros nos gustaría. Max Weber se revuelca en su tumba; un Estado pusilánime que no ejerce su obligación del ejercicio legal de la violencia para mantener el orden.

De esa manera, entre los apoltronados filósofos de boliche y su devoción a Rousseau y a los que hemos mandato para gobernar y que no pueden o no quieren, la población padece y teme.

Me resistía a hacerme esta pregunta, pero desbordó mi corrección política: miles de disparos de alto calibre (alguien me dijo, y no dudaría, que escuchó el staccato de un Kalishnikov AK 47), motos que disparan a mansalva, autos sin matrícula y, ¿ni un policía ni un delincuente herido o caído?

Algo huele mal en la penillanura...

