Ciudadano tradicionalista | Montevideo

@|El pensamiento de Antonio Gramsci, intelectual y dirigente comunista italiano, introdujo una idea que trascendió ampliamente su época: la conquista del poder político no depende solamente de ganar elecciones o controlar el gobierno, sino también de lograr influencia sobre la cultura, la educación, los sindicatos, los medios de comunicación y, en definitiva, sobre la manera en que una sociedad interpreta su propia realidad.

Su concepto de hegemonía cultural plantea que una corriente política puede alcanzar una posición predominante cuando consigue que sus ideas y valores sean asumidos progresivamente como parte del sentido común de la sociedad.

Estas concepciones han influido en distintos sectores de la izquierda latinoamericana y merecen considerarse al analizar la trayectoria del Foro de São Paulo y, particularmente, la evolución del Frente Amplio uruguayo.

En Uruguay existen antecedentes de una importante articulación entre sectores políticos, organizaciones sindicales y movimientos sociales, así como una prolongada presencia de determinadas corrientes ideológicas en ámbitos educativos y culturales.

En una democracia, procurar influir en la opinión pública, promover ideas y aspirar a obtener mayorías constituye un ejercicio legítimo de la actividad política. El problema aparece cuando esa influencia pretende transformarse en predominio excluyente, debilitando la diversidad de opiniones, la independencia institucional y la libertad de pensamiento.

Por eso, más que discutir si Gramsci tiene razón o si sus ideas inspiran determinadas estrategias políticas, deberíamos preguntarnos algo mucho más importante:

¿Estamos garantizando que todas las corrientes de pensamiento tengan iguales posibilidades de expresarse, participar e influir en la sociedad, sin que ninguna pretenda apropiarse de los espacios que pertenecen a todos los ciudadanos?

La defensa del pluralismo no es patrimonio de ningún partido: es una responsabilidad de toda la sociedad democrática.