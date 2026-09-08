Gobierno fallido

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo

@|El quiebre del pacto social y la necesidad de un cambio real.

Todo contrato social se sustenta en una premisa inquebrantable: el Estado debe garantizar bienestar, orden y previsibilidad.

Sin embargo, la distancia entre la agenda oficial y las urgencias cotidianas expone a una administración desconectada de su responsabilidad fundamental, operando en un plano completamente ajeno a las necesidades de la ciudadanía.

1) Las urgencias que el Estado ignora.

El colapso institucional no se reduce a discursos vacíos; se refleja en indicadores críticos que deterioran de forma directa el tejido social.

- Seguridad insostenible: un sistema incapaz de brindar tranquilidad básica en los espacios públicos.

- Precarización de los mayores: jubilaciones pulverizadas que condenan a la vulnerabilidad a quienes trabajaron toda su vida.

- Infancia desatendida: la falta alarmante de redes de protección, salud y educación que hipoteca el futuro de las próximas generaciones.

- Crisis socioeconómica: políticas que ahogan el desarrollo y profundizan la incertidumbre generalizada.

2) Los mecanismos de evasión y control democrático.

Ante la evidente falta de gestión, el aparato estatal prioriza la autoprotección y la restricción de las vías de expresión popular.

- Bloqueo a la participación: regulaciones e interpretaciones restrictivas diseñadas para entorpecer o impedir la realización de referéndums y consultas ciudadanas.

- Blindaje de privilegios: una férrea oposición de la clase política a recortar sus propios beneficios, gastos superfluos y prebendas, negándose a asumir el costo de la crisis.

- Normativas asfixiantes: regulaciones burocráticas que restringen la libertad individual y trasladan el peso de los errores estatales al contribuyente.

- Estrategias de distracción: una narrativa constante orientada a señalar culpables (internos y externos) para justificar la inacción y encubrir los fracasos propios.

3) Enfrentar al monstruo estatal de mil cabezas.

La salida a esta crisis no admite parches temporales ni administraciones tibias de la decadencia; exige una reforma constitucional profunda que desmonte los abusos del poder, descentralice las decisiones y blinde los derechos fundamentales frente a cualquier intento de avasallamiento.

No podemos seguir esperando que los mismos actores que crearon este sistema encabecen su solución, ni permitir que las trabas institucionales sigan ahogando la voz popular.

Enfrentar al monstruo estatal de mil cabezas requiere firmeza, convicción y una voluntad inclaudicable dispuesta a desafiar los privilegios arraigados.

Asumo la responsabilidad personal de esta lucha, de poner el cuerpo y de desafiar este sistema que le da la espalda a la gente y a caminar juntos hacia el futuro que nos merecemos, donde la soberanía real vuelva a manos de quienes verdaderamente construyen la nación: los ciudadanos.