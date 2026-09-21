Gobierno de Milei

Alejandro A. Tagliavini | Estados Unidos

@|Es imposible que Milei establezca una economía de mercado (libre).

Unos diez años atrás, después de mucho estudiar al mercado y a la sociedad con el mayor rigor científico posible, repentinamente me entero de la existencia de Javier Milei. Al poco tiempo coincidimos en un seminario. La sala donde realizaba mi disertación estaba prácticamente vacía, la de él abarrotada. Fui a escucharlo.

Pronunciaba frases rebuscadas, citas de autores famosos, con mucha desconexión lógica entre ellas. “Hablaba en difícil”, para parecer gran intelectual y para que la mayoría no entendiera lo que decía y no advirtiera su flojedad intelectual. A los diez minutos, la vergüenza ajena me superó y me retiré.

Es decir, Milei es incapaz de establecer una economía libre porque, como lo confirma su ya largo gobierno, jamás entendió cómo funciona una sociedad, el mercado. El primer año de su gobierno, 2024, el PIB cayó 1.7% según datos oficiales, mi percepción es que cayó más.

A ver. Una economía que cae es porque produce menos, tiene “menos fuerza” -menos dinero- ya que la absorbe el Estado. Milei cree que primero debe “poner en orden” al Estado, a costa del sector privado, demostrando su verdadera ideología: primero es el Estado.

Al iniciar su mandato, en diciembre de 2023, aumentó fuertemente la carga impositiva relativa, quitándole recursos al sector privado que es el que produce con eficiencia. Subió impuestos -como el llamado PAIS del 7,5% al 17,5%- pero lo más grave fue que quitó subsidios a empresas, obligando a un fuerte aumento de tarifas que no compensó devolviendo los tributos con los que se financiaban esos subsidios, entonces, con ingresos disponibles personales achicados la economía cayó.

El salario privado real cayó 3,6% desde 2023, pero el ingreso disponible se desplomó entre el 22% y el 31% debido a que las tarifas de los servicios públicos acumularon un incremento de hasta 944% desde diciembre de 2023, cuando el IPC oficial avanzó un 328.57%. Esta suba de la presión fiscal nunca fue revertida.

En 2025, según datos oficiales, el PIB subió 4.4% gracias a, por ejemplo, la intermediación financiera (+24.7%) apalancada por el Estado. En 2026, el PIB viene flojo y con tendencia bajista, según datos oficiales. En lo que va del Gobierno de Milei, cerraron unas 31.000 empresas y aunque surgieron nuevas no alcanzan a compensar. Entre las causas directas está la baja del 10% del consumo masivo, incluido el comercio electrónico.

En julio de 2026 -último dato conocido- la producción manufacturera se desplomó 5% intermensual, en tanto que la construcción se desplomó 4,6%, según datos oficiales. Las descontroladas intervenciones estatales en el sistema monetario provocan una altísima inflación con un IPC oficial subiendo al 33.5% interanual como resultado de un exceso de emisión. No tiene fundamento científico, es solo propaganda, justificarla argumentando que bajó respecto del gobierno anterior.

Para remate, por el control estatal sobre el mercado de cambio de divisas, el peso se apreció un 30% -descontada la suba del IPC- desde 2023, lo que elevó los costos de producción local y abarató la competencia externa. Dando lugar a que se acuse al libre comercio, a la “apertura indiscriminada” –“apertura” que es solo parcial- de las importaciones, por la destrucción de la industria local cuando, con el peso sobrevaluado, los productos extranjeros han sido artificialmente abaratados.

Corolario: además del desconocimiento que tiene Milei sobre cómo funciona el mercado, la sociedad, la caída en la economía trae una baja en la recaudación fiscal provocando, en un círculo vicioso, que en su afán por mantener al Estado fuerte castigue aún más al sector privado.