Roberto Alfonso Azcona | Montevideo

@|El problema no es solamente cuánto gasta el Estado, sino cómo y para qué utiliza los recursos de los ciudadanos.

Durante años, la política ha convertido la reducción del gasto público en una consigna electoral, se promete una motosierra capaz de resolverlo todo, como si bastara con cortar partidas presupuestales para transformar la realidad del país.

Pero hay una pregunta que pocos se hacen:

¿Cuánto del presupuesto puede reducirse realmente sin afectar servicios esenciales, obligaciones asumidas y compromisos del Estado?

La verdadera discusión no es quién tiene la motosierra más grande, sino quién tiene la capacidad y la decisión de cambiar un sistema que muchas veces gasta mucho, administra mal y devuelve poco a la sociedad.

Uruguay necesita algo más profundo que una política de recortes.

Necesita un Estado moderno, eficiente y responsable; eliminar estructuras innecesarias, privilegios, superposiciones y gastos improductivos; necesita evaluar resultados, exigir responsabilidades y terminar con la utilización de los recursos públicos como patrimonio de la burocracia política.

También necesita planificación estratégica, con objetivos nacionales que trasciendan los períodos de gobierno; no podemos seguir improvisando cada cinco años mientras los problemas estructurales se acumulan.

Y, fundamentalmente, necesitamos devolverle al ciudadano su condición de protagonista; porque el dinero público no pertenece a los gobernantes, pertenece a quienes lo generan con su trabajo, su esfuerzo y sus impuestos.

La reforma institucional y constitucional debe formar parte de ese cambio, estableciendo controles efectivos, transparencia y límites que impidan que los recursos de todos terminen al servicio de intereses particulares.

No se trata de destruir el Estado, sino de hacerlo funcionar; no se trata de recortar por recortar, sino de terminar con todo aquello que impide que Uruguay avance.

La motosierra oxidada representa una vieja forma de hacer política, mucho ruido, promesas espectaculares y pocas transformaciones reales.

El país necesita inteligencia, coraje, responsabilidad y una visión de futuro. Un Estado eficiente, ciudadanos protagonistas y un proyecto de país. ¡El futuro no se recorta, se construye!