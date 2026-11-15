Señor ahorrativo | Montevideo

@|La discusión sobre el gasto público en Uruguay suele perderse en discursos sobre “sensibilidad social”, dejando de lado un análisis numérico y conceptual riguroso. Para comprender por qué la carga del Estado no cede, resulta indispensable examinar la anatomía del Presupuesto Nacional.

El gasto público consolidado representa cerca del 30% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, su verdadera debilidad no radica únicamente en su volumen, sino en su extrema rigidez estructural. Alrededor del 85% está comprometido en rubros inflexibles por mandato constitucional o legal: 50% en previsión social, 25% en salarios del sector público y cerca del 9% en intereses de la deuda.

Esta arquitectura deja apenas un margen discrecional cercano al 15% para funcionamiento e inversión. Las proclamadas políticas de “eficiencia administrativa” o desburocratización no tocan el corazón del problema fiscal: actúan solo sobre la periferia del gasto, dejando intacto el núcleo pesado del Estado.

En el gobierno anterior (2020-2025) existió un esfuerzo explícito de contención cuantitativa. El Decreto 90/020 (tope del 85% en gastos de funcionamiento e inversiones) y la regla de vacantes (una reposición cada tres bajas) buscaron frenar la inercia del gasto corriente. Fue un intento delimitado, pero concreto, por imponer disciplina fiscal desde la restricción directa.

En contraposición, la orientación actual desecha la contención explícita y confía en que el crecimiento económico licúe el peso del sector público. El riesgo es severo: el gasto se expande sin que los resultados en servicios esenciales como seguridad o educación muestren mejoras proporcionales. Se gasta más sin exigir una contraprestación equivalente en calidad.

El verdadero drama de nuestras finanzas públicas es la desconexión entre los recursos volcados y los resultados entregados al ciudadano. Mantener la estructura intacta condena al país a convivir con un Estado costoso e ineficiente. Sin evaluar el retorno de cada peso ni abordar las rigideces de fondo, cualquier intento de aliviar la mochila estatal seguirá siendo pura expresión de deseos.