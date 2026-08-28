Néstor Lioret | Montevideo

@|Mi amigo, el viajado, me llamó desde Bakú, a orillas del Caspio, mientras degustaba un beluga regado con un vodka muy frío. Más informado que yo (evito intoxicarme con las noticias del prime time) y con su tradicional agudeza, siendo un ajedrecista consumado, me dio una recomendación para enderezar el rumbo y mostrar, en un país presidencialista como el nuestro, la firmeza que algunos le reclaman al Profesor Orsi.

Un gambito magistral: remover a los ministros de Interior, Defensa, Salud y Relaciones Exteriores. Designar en la cartera de Interior al General Manini Ríos. Y al pasar, a los señores Alejandro Sánchez y Fernando Pereira, unas embajadas como agradecimiento por los servicios prestados: París, Madrid, Londres. No creo que acepten Cuba, Corea del Norte o Venezuela.

Me dejó pensando...

