Fuga de Punta Carretas

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@|En la editorial del 5/9/2026, se hace mención a la importancia histórica de los tupamaros, la cual determinó que el Pte. Pacheco Areco diera entrada a las FF.AA. en la lucha contra los sediciosos.

Escribo esto para aportar un dato más. El día 3 de septiembre de 1971, fue derivado al CTI del Hospital de Clínicas una persona detenida por causas civiles. Vino con un proceso agudo que se pudo estabilizar en horas. Cuando recuperó la conciencia y su estabilidad cardiorrespiratoria, empezó a decir: “dentro de dos días se escaparán lo tupas, del penal”.

Esas declaraciones se tomaron por los médicos responsables del momento, como que el paciente estaba delirando, por su estado previo. Y no lo informaron. (Yo estaba preparando con algunos, el concurso del internado).

Cuando los hechos sucedieron, miraron el amanecer de la dictadura en silencio...