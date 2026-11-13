Fuego cruzado en las calles

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo

@|La política corrupta ha entregado nuestras calles al narcotráfico y nuestra libertad al populismo. Pero el silencio de los buenos ha terminado. Es hora de recuperar lo nuestro.

Nos han acostumbrado a vivir con miedo, a mirar hacia otro lado y a conformarnos con migajas mientras unos pocos se llenan los bolsillos. Nos venden la ilusión de que todo está bien desde la comodidad del sillón, mientras la realidad nos golpea la puerta: las calles ya no son de las familias, la educación ha sido destruida para crear fanáticos, y la política se ha convertido en un negocio de sinvergüenzas.

Esta carta no es para intelectuales con palabras difíciles; es un llamado directo y sin rodeos para cada vecino, cada trabajador y cada padre de familia que siente que estamos perdiendo nuestro país. Es hora de abrir los ojos y sacudirnos la pasividad.

- 1. El engaño del populismo: crear pobreza para comprar voluntades.

No podemos callar ante el mayor de los males de nuestra época: el populismo. Los políticos populistas se llenan la boca hablando de los pobres, pero su verdadero negocio es fabricar pobreza para mantenerse en el poder.

Al populismo no le interesa que la gente progrese por su propio esfuerzo. Prefiere mantener a las familias atrapadas y necesitadas, entregando migajas o subsidios a cambio de su voto. Así construyen una pobreza cautiva del Estado: ciudadanos a los que les quitan la dignidad, la libertad de elegir y las ganas de salir adelante, volviéndolos esclavos de favor político. El populismo no soluciona los problemas; vive de ellos.

- 2. La destrucción de la educación: de las aulas a la fábrica de fanáticos.

Para que la gente no se dé cuenta de este engaño, el sistema ha atacado el lugar más sagrado: la escuela.

Una buena educación enseña a pensar, a esforzarse y a respetar. Sin embargo, han cambiado la enseñanza real por ideologías de moda y doctrinas baratas. Han destruido la calidad educativa para transformar las aulas en centros de adoctrinamiento. Ya no buscan formar ciudadanos libres y trabajadores, sino fanáticos obedientes que no cuestionen las mentiras de los políticos ni levanten la voz frente al abuso.

- 3. El ataque a la familia y la puerta abierta al extremo.

Al mismo tiempo, atacan sistemáticamente a la familia. La familia es el hogar donde aprendemos a querernos, donde nos cuidamos y donde nos protegemos de los abusos de los poderosos.

Al debilitar a la familia y dividir a la sociedad en pequeños grupos peleados entre sí, nos dejan solos e indefensos. Y este vacío es peligroso: con una sociedad debilitada y sumisa, se abren las puertas a amenazas enormes, como el islamismo radical y otras corrientes que aprovechan nuestra falta de unión para imponernos su ley en nuestra propia casa.

- 4. El cáncer del narcotráfico: justicia rota, política corrupta y policías abandonados.

La prueba más clara de que este sistema político está podrido se ve en nuestras calles y barrios, dominados por el narcotráfico. Este monstruo criminal ha crecido porque se alimenta de tres fallas imperdonables:

La Justicia debilitada: la justicia, carcomida por el populismo y los favores políticos, ya no defiende al ciudadano honrado; protege al delincuente y deja las manos atadas a los jueces honestos.

La política destruida: el sistema político de antaño se basaba en el honor personal y el servicio a la patria. Hoy ese honor ha desaparecido. Lo único que mueve a muchos políticos de hoy es una voracidad infinita por conseguir dinero y poder personal, vendiendo el futuro de la nación al mejor postor.

Los agentes de seguridad abandonados:

Los policías y fuerzas de seguridad, que ponen el pecho y arriesgan la vida todos los días para defendernos, están absolutamente abandonados a su suerte por los gobernantes. Sin respaldo legal, sin recursos y sin apoyo político, son enviados a pelear una guerra sucia con las manos atadas por despistados burócratas de oficina.

- 5. Un llamado a la acción personal.

Ante un sistema que se consume a sí mismo y nos arrastra al abismo, quedarse de brazos cruzados en la zona de confort ya no es una opción. Ningún político corrupto vendrá a salvarnos. El cambio real nace desde abajo, de cada uno de nosotros; por eso, hoy asumo un compromiso firme con la verdad y con la gente a través de la propuesta de Reforma2029. No nos conformamos con la queja estéril. Estamos construyendo una nueva conciencia ciudadana, un espacio firme donde la semilla de la soberanía del pueblo está creciendo y rompiendo todas las cadenas mentales y físicas que nos quisieron imponer. La libertad no se mendiga; se conquista con coraje y trabajo diario. Es hora de despertar y recuperar nuestra patria.