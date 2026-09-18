Fiestas patrias

Néstor Lioret | Montevideo

@|Hoy me llamó mi amigo, el viajado, desde la incipiente primavera chilena, mientras regaba con sauvignon blanc bien fresco un generoso plato de ostras. Le pregunté por el barullo que se escuchaba y resulta que el ambiente festivo tenía de fondo polka y cueca, con motivo de la celebración del 18 de Setiembre, un hito similar a nuestro 18 de Julio.

Da gusto ver la ciudad embanderada, autos, metro. Ni hablar de algún padre o abuelo que se cuela en el patio de la escuela a bailar cueca con entusiasmo, mezclado con los niños y ataviado para la ocasión.

Me preguntó si había ido al acto del 18 de Julio, sabedor que no, que había que preservar a los integrantes del gobierno de la niebla o llovizna, no sea cosa que se resfríen. En la penillanura, aparte de leer un discurso el 25 de Agosto, el pueblo se dedica a la nostalgia (le dejo el estudio a la socióloga o antropología) y las autoridades de gobierno a recorrer los comités de base. Me dejó pensando...

