¡Festeje Fernando, festeje!

Hay orden de no aflojar | Treinta y Tres

@|Es curioso como hay personajes de la política que caminan por la vida con un doble discurso, con una doble moral, y que actúan de acuerdo a su ideología; si son de su palo hay que defenderlos, pero si no, hay que crucificarlos.

¿A que voy con esto? Les explico:

El pasado domingo 25 de octubre, se realizaron elecciones en Brasil y cuando todo hacía suponer que ganaba Bolsonaro, el que triunfó fue Lula, para un cuarto mandato. No me corresponde analizar si hubo irregularidades. Lo cierto es que Lula ganó de atrás, con trampas o sin ellas, ganó.

Al otro día, el Sr. Bolsonaro se fue de Brasil para Norteamérica, y de ese viaje se ha hecho una novela. Y, como consecuencia de ese viaje, aparecieron las opiniones del Sr. Pereira (es como cusco de ventana, le ladra a todo el que pasa). Según Fernando Pereira, nadie se fuga si no esconde algo.

Suponiendo que el análisis es correcto, sin embargo actuó diferente cuando se reunió en una cena con la Sra. Ing. Cosse y el Sr. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, en un lujoso hotel de Carrasco. Y esto viene al caso, porque el Sr. Correa, huyó de Ecuador acusado de ladrón, y es prófugo de la Justicia de ese país, y está viviendo en Bélgica, ya que no tiene convenio de extradición con Ecuador.

Lo que sí ha quedado meridianamente claro es que estos dirigentes que hacen marchas a favor de los terroristas de Hamás, que van a Cuba para abrazarse con la dictadura cubana (responsable de crímenes horrendos, donde faltan todas las libertades habidas y por haber y apañan gobiernos corruptos) no pueden decir que comulgan el espíritu democrático.

Como decía Javier Barrios Amorín: “son espíritus totalitarios”.

