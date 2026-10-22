Fechas válidas a recordar

Enrique Rotemberg | Montevideo

@|Hay fechas que quedarán eternamente en la memoria colectiva por los atentados terroristas y el impacto mundial que tuvieron. No fueron actos espontáneos, por el contrario, fueron muy bien planificados por sus autores materiales e intelectuales, además de ser financiados por recursos procedentes de muchas fuentes, desconociendo el destino por parte de los contribuyentes en muchos casos. Es así que cada 11 de marzo, 11 de setiembre y 7 de octubre se conocen como 11-M, 11-S y 07-10.

En cada sitio hay un memorial que recuerda el terror sufrido ese día con los nombres de las víctimas mortales. El mundo civilizado se sintió movilizado en sus emociones por las tragedias acontecidas. También nos señala el extremo de la maldad que los seres humanos pueden alcanzar. Solo basta recorrer el lugar donde los jóvenes disfrutaban un baile, irónicamente para los terroristas denominado “Por la Paz”, para ver las fotos e historias de las víctimas en el lugar donde fueron violados, mutilados y asesinados israelíes e individuos de múltiples nacionalidades.

Pero la Coordinación por Palestina en Uruguay, bajo la consigna “Palestina libre o barbarie”, a tres años de la ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, propone recordar el día 8 de octubre. ¿Que aconteció ese día? En Israel los sobrevivientes de un intento de genocidio seguían buscando terroristas que no habían regresado a la Franja de Gaza; juntaban cadáveres, muchos mutilados o carbonizados, para su reconocimiento; desconocían la cantidad de secuestrados que fueron llevados con brutalidad a Gaza; y recorrían las ruinas producto de los ataques, buscando personas heridas que requerían atención médica, o que estaban temerosas de ser atacadas por una horda de criminales.

Al considerar esa fecha como el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza, debo recordar a los grupos pro- palestinos, a los partidos políticos que adhieren y a las organizaciones civiles que convocan a la marcha, que la incursión terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel fue la noche del 27 al 28 de octubre de 2023. Hubo un plazo considerable para que el grupo terrorista Hamás devuelva a los rehenes a la frontera, con lo que se hubiera evitado la guerra. Pero ellos tenían otros planes, sacar más ventajas de su incursión armada y dominar la región.

Es por esto que una porción del mundo tuvo las mismas posibilidades que Israel de convertirse en Estado, pero las rechazó en reiteradas ocasiones; porque todos los habitantes de Palestina, ya sean musulmanes, cristianos, judíos o de la fe que profesaran, estuvieron entre el transcurso de la Primera y el final de la Segunda Guerra Mundial bajo el Mandato Británico por decisión de la Liga de las Naciones. La clásica película “Éxodo” nos recuerda la historia real del Barco Éxodus en 1947, que trasladaba cientos de sobrevivientes de los campos de concentración nazis desde Europa hacia Palestina y fue bloqueado con violencia hacia sus tripulantes y pasajeros por las autoridades británicas en Palestina, siendo forzados a regresar a Europa.

Era la misma Europa que proclamaba “Judíos a Palestina” por su ferviente antisemitismo.