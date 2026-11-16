Experiencias por el mundo

Enrique Rotemberg | Montevideo

@|Soy una persona catalogada como sexagenaria y recuerdo cada viaje como una experiencia que perdura en la memoria y enriquece el conocimiento. Previo a mi casamiento, hace más de 30 años, mis viajes en familia se limitaron a Buenos Aires y Asunción. Después de la boda, hubo viajes más lejanos al norte del continente y a Europa e Israel. Me considero muy observador y estudioso de la historia de los lugares que visito, además del arte, la arquitectura y la geografía.

Como ser humano interesado en la situación mundial, tengo especial motivación por conocer y detenerme en los lugares donde hubo actos aberrantes que sacudieron a la humanidad. Es así que visité Polonia y recorrí los sitios donde fueron confinados en guetos por ser judíos, conducidos con engaño y asesinados en forma masiva en campos de concentración y exterminio. También lo sufrieron los gitanos, homosexuales, individuos con capacidades diferentes u opositores al régimen de terror reinante. Conocimos otro recordatorio del genocidio a orillas del Río Danubio en la ciudad de Budapest a pocos metros del majestuoso edificio del Parlamento húngaro, donde fueron arrojados a las rocas y al agua helada los judíos de todas las edades, quitándose antes los zapatos que eran un bien valioso en plena guerra.

En Nueva York también concurrimos con mi Señora al lugar donde antes del 11 de setiembre de 2001, estaban erigidas las Torres Gemelas. Lo que se ve es impresionante, los pilares de hierro retorcidos, el estado de carros de bomberos, los videos de las aerolíneas estrellándose y más objetos que se reúnen en este memorial.

En Madrid fuimos a la Estación Atocha donde hubo un atentado terrorista el 11 de marzo de 2004. Todos los destrozos materiales se acompañaron también de muchos muertos y heridos, además del shock emocional producido en el mundo civilizado.

Al Estado de Israel fuimos antes de la pandemia COVID 19, visitando el Museo de la Shoah; nuestra hija no ingresó por su corta edad en ese momento. Resultó otra experiencia que va a quedar en la memoria. En esa triste época hubo gente que documentó y difundió lo que estaba aconteciendo, pero no hubo respuesta colaboradora de los gobiernos ni de la gran mayoría de la población de los países involucrados.

Si tuviéramos la oportunidad de retornar a Israel, además de los sitios sagrados que conocemos, iríamos al memorial de lo acontecido en el Festival Nova, a los kibutzim invadidos por los terroristas palestinos y a las ciudades y poblados del sur del país donde incursionaron salvajemente los integrantes de Hamás y grupos afines. Hablaríamos con los sobrevivientes y les daríamos una voz de aliento, aunque siguen ocurriendo suicidios de jóvenes y adultos que no superaron ese trágico día.

Por eso también brindamos nuestro apoyo a los parlamentarios, intendentes, periodistas, docentes, estudiantes y trabajadores que concurren a esos lugares de forma individual o grupal, en carácter oficial o no, acompañando el dolor que va a perdurar por generaciones.