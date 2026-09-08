Examen de admisión

M.R. | Montevideo

@|Ante los hechos de notoriedad, respecto a la Facultad de Medicina, quisiera sugerir la posibilidad de exigir determinados niveles para poder ingresar como estudiante. No olvidemos que de ahí salen los médicos del futuro y ¡qué se puede esperar cuando un joven declaró que este trágico episodio era uno más y que había otros más graves!

Me parece justo que la educación Primaria y Secundaria sean gratuitas, pero en lo que refiere a la Universidad no es obligatoria, por lo que se debería exigir también valores, temperamento, capacidad de dedicación y muchas veces sacrificio, etc. No todo el mundo puede ser médico aún cuando sea un buen estudiante; no alcanza para empatizar con los enfermos. La medicina es además de una profesión vocacional.

Este año se recibieron seiscientos médicos!!! Cuando se sugirió que hicieran sus primeros años en el interior, pusieron el grito en el cielo.

En Montevideo va a ser difícil que encuentran trabajo; hospitales y mutualistas están completos.

Por lo expuesto, reitero como contribuyente (que somos quienes financiamos sus estudios) que es indispensable que se haga un examen exigente de admisión considerando muchos otros aspectos.

