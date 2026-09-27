Estabilidad sin salto de desarrollo

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo

@|Uruguay presume una democracia ejemplar y una convivencia pacífica que muchos envidian, pero bajo esa superficie ordenada transcurre una realidad estancada.

La economía crece a ritmo lento, la pobreza infantil duele y los partidos políticos se desgastan en trincheras electorales mientras los grandes problemas nacionales siguen sin resolverse.

La estabilidad no puede ser sinónimo de inercia; el sistema político tradicional está atrapado en un statu quo que prefiere administrar la mediocridad antes que arriesgarse a evolucionar.

Cuatro reformas constitucionales para sacudir el tablero.

Para romper esta parálisis estructural, necesitamos cambiar las reglas de juego desde la Constitución, el pacto fundamental que hoy protege el inmovilismo:

- 1. Educación blindada y técnica: Crear un instituto autónomo de rango constitucional, despojado del partidismo sindical y político, que exija resultados medibles y conecte las aulas con el futuro laboral.

- 2. Un Tribunal de Cuentas con “dientes”: Basta de órganos de control decorativos que solo advierten tarde. Necesitamos un tribunal con poder vinculante real, capaz de vetar de forma inmediata el gasto sin financiación, declarar nulos los contratos viciados por corrupción y sancionar con dureza el uso irresponsable de los impuestos de los ciudadanos.

- 3. Disciplina fiscal y descentralización: Elevar al rango constitucional un límite estricto al déficit público y otorgar autonomía a los gobiernos departamentales para atraer inversión real al interior profundo.

- 4. Seguridad y prevención integral: Establecer directrices permanentes de coordinación interinstitucional para combatir el narcotráfico y la marginalidad social más allá de los ciclos electorales.

El cambio real en tu bolsillo y tu día a día.

Estas reformas no son tecnicismos jurídicos ni populismos sin otro fin de juntar votos; son herramientas directas para transformar tu vida cotidiana:

- Fin de la impunidad y el despilfarro.

Cada peso que hoy se pierde en corrupción, obras sobrefacturadas o gastos políticos sin respaldo se transformará en mejores hospitales, más patrullaje y alivio fiscal para tu bolsillo.

- Menos burocracia y más oportunidades.

Un entorno con reglas fiscales claras y controles estrictos atrae empleo formal de calidad para los jóvenes.

- Barrios seguros y educación de nivel.

Calles donde volver a caminar sin miedo y escuelas públicas que nivelen hacia arriba, respaldadas por una gestión seria y transparente.

Es hora de dejar de conformarnos con lo “pasable”, Uruguay tiene un potencial enorme, pero necesita que los ciudadanos exijan audacia institucional para desterrar los privilegios corporativos y un sistema cómodo con el pasado.

¿Crees que los partidos políticos actuales estarían dispuestos a respaldar la propuesta de un control real sobre los fondos públicos, o prefieren mantener un sistema donde el despilfarro sale gratis?