Hay orden de no aflojar | Treinta y Tres

@|Que apague la luz...

Cuando la mayoría de los orientales opinamos que el Frente Amplio carece de credenciales democráticas, ponen el grito en el cielo. Pero resulta que los hechos patrocinados por esa fuerza política están demostrando que lo que opinamos tiene sustento.

Vamos a citar algunos de los muchos episodios que ha protagonizado esta buena gente, y no vamos a retrotraernos a tiempos lejanos; vamos a pasar por alto cuando el Sr. Pereira organizó una caceroleada contra el país en plena pandemia, o cuando Michelini reunía gente a pesar de los contagios, juntando firmas para ir contra la LUC.

Vamos a etapas más recientes, como por ejemplo la marcha que organizó el FA a favor de los terroristas de Hamás; o cuando el Sr. Pereira y la Sra. Cosse se reunieron en un lujoso hotel de Carrasco para compartir una cena con el Sr. Rafael Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana.

Hace pocos días, el Parlamento Nacional recibió a una integrante del grupo terrorista Hamás.

Y la frutilla de la torta fue el homenaje que el Parlamento le hizo nada menos que al dictador Fidel Castro, quien fue el que patrocinó el terrorismo en Uruguay. Y esto no es relato, son datos de la realidad, y si alguno se anima, que lo desmienta. Y para cerrar el año, aplaudiendo dictaduras, el Sr. Pte. del F.A. se fue hasta Cuba, posiblemente en primera clase, para abrazarse con el dictador suplente de los Castro, Díaz Canel.

¿Uds. qué piensan? ¿El F.A. es un partido con espíritu liberal o espíritu totalitario? La pregunta la pueden contestar en octubre del 29.