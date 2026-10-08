El Súper Niño en La Juanita

Daniel Curbelo | Maldonado

@|El desborde anunciado.

Estamos en octubre, el “Súper Niño” amenaza con lluvias torrenciales y los vecinos de La Juanita siguen esperando las prometidas obras de saneamiento en los piletones.

Vivimos una emergencia ambiental latente en Maldonado, donde los días de calor traen olores nauseabundos transportados por los vientos costeros y la contaminación de los afluentes arriesga la salud de residentes y veraneantes.

Las barométricas ya no alcanzan como paliativo para bajar el nivel acumulado; en enero los servicios colapsan por la alta demanda de posadas y restaurantes, realizando varios viajes diarios comenzando a las 6 de la mañana para intentar paliar la desbordante situación.

Sorprende ver tanta militancia local cruzando la frontera departamental para oponerse al aeropuerto en Rocha, mientras en casa nos hundimos entre aguas servidas. Prioricemos lo urgente: antes de protestar en el patio ajeno, cuidemos el propio. El saneamiento de La Juanita no puede esperar la tormenta... ¿o sí?