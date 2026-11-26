Dra. Diva E. Puig | Montevideo

@|Durante su cobertura de la visita del Papa León XIV a Perú, el periodista y médico argentino Nelson Castro se refirió en términos despectivos a Chiclayo frente a cámaras de todo el mundo.

Describió “calles de tierra”, “mugre” y “casas a medio terminar, mal hechas”, calificando al lugar como una “ciudad precaria”.

Si bien también destacó la hospitalidad y calidez de su gente, sus palabras generaron un gran rechazo tanto en Perú como en el resto del mundo.

No se trata de negar las carencias materiales ni las faltas de infraestructura que existen en muchas ciudades latinoamericanas, sino de cuestionar la mirada despectiva con la que se juzga la humildad.

Resulta llamativo que Castro se sorprenda de encontrar calles sin asfaltar o viviendas humildes en la tierra donde el hoy Papá León XIV eligió vivir, ejercer su labor pastoral, sentirse consustanciado con esa tierra y su gente al punto de nacionalizarse peruano y allí se desempeñó para ayudar a su pueblo amado.

Es precisamente esa realidad, la del trabajo duro y el esfuerzo cotidiano —que al propio Papa le dejó el recuerdo imborrable de los callos en sus manos — lo que define el espíritu misionero y el vínculo profundo con su pueblo.

Antes de señalar la precariedad ajena, debería mirar hacia adentro. Quien recorre la provincia de Buenos Aires o el interior de la propia Argentina sabe perfectamente que a pocos kilómetros de la capital abundan las calles de tierra, los barrios sin agua potable ni cloacas, las zonas sin luz y las realidades rurales postergadas. La pobreza y la falta de servicios básicos son dolores compartidos en toda nuestra región, no una exclusividad de Chiclayo.

Al estar cubriendo un acontecimiento histórico y espiritual de esa magnitud y representando a un medio de Argentina, su propio país, que previamente había sido visitado por el Papa, hay que empezar por tener empatía y respeto. Confundir la humildad de un pueblo trabajador con “mugre” no habla de la realidad de Chiclayo, sino de la desconexión de quien la mira desde la comodidad.