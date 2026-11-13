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    El Niño y su crecimiento

    13/11/2026, 04:01
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    Jorge R. Vilaboa Novoa | Montevideo
    @|Todos comentan sobre las inundaciones que se produjeron días pasados, y las que posiblemente vengan aún más fuertes, pues “el Niño” crece. Por un lado, es lógico, es lo que acontece en el momento y alarma.
    Pero, por otro, ya pocas voces se escuchan alertando sobre quién alimenta al “Niño” y lo hace crecer: el Calentamiento Global. Y es a éste a quién hay que contener para evitar las consecuencias, que en muchos casos han de ser irreparables.

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