El Niño y su crecimiento

Jorge R. Vilaboa Novoa | Montevideo

@|Todos comentan sobre las inundaciones que se produjeron días pasados, y las que posiblemente vengan aún más fuertes, pues “el Niño” crece. Por un lado, es lógico, es lo que acontece en el momento y alarma.

Pero, por otro, ya pocas voces se escuchan alertando sobre quién alimenta al “Niño” y lo hace crecer: el Calentamiento Global. Y es a éste a quién hay que contener para evitar las consecuencias, que en muchos casos han de ser irreparables.