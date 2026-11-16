El calendario, la humanidad...

Un señor curioso | Montevideo

@|Y nuestra búsqueda de los orígenes.

Hoy, prácticamente todo el mundo utiliza el nacimiento de Jesucristo como referencia para numerar los años, mediante las expresiones antes y después de Cristo. Sin embargo, esta convención tiene un origen religioso, pero su universalización responde fundamentalmente a razones históricas, culturales y prácticas.

Fue en el año 525 cuando un monje llamado Dionisio el Exiguo propuso tomar el nacimiento de Jesús como punto de partida para contar los años. Con el paso del tiempo, y particularmente a través de la expansión europea, el comercio, la ciencia y las relaciones internacionales, este sistema terminó convirtiéndose en una referencia cronológica compartida, independientemente de las creencias religiosas de cada sociedad.

Antes de su generalización, las civilizaciones utilizaban referencias diferentes: los romanos contaban desde la fundación de Roma, los griegos recurrían a las Olimpíadas y otros pueblos identificaban los años según el reinado de sus gobernantes.

Pero hay una cuestión todavía más sorprendente: ¿cuántos años tiene realmente la Tierra?

La ciencia, mediante el estudio de elementos radiactivos presentes en minerales y meteoritos, logró establecer que nuestro planeta tiene aproximadamente 4.540 millones de años. También sabemos que nuestra especie, el Homo sapiens, existe desde hace unos 300.000 años.

Estas cifras permiten dimensionar nuestra historia: si la existencia de la Tierra se representara mediante un calendario de un año, la aparición del ser humano ocurriría prácticamente en los últimos minutos de diciembre.

Quizás la reflexión más interesante sea reconocer cómo evolucionó nuestra manera de comprender el mundo: desde las explicaciones basadas en tradiciones y creencias hasta el conocimiento sustentado en evidencias científicas.

Una invitación, en definitiva, a distinguir entre lo que creemos, lo que suponemos y lo que podemos demostrar.