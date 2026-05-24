Educación secuestrada

El Ciudadano | Montevideo

@|El blindaje constitucional de la libertad de pensamiento en las aulas.

La creciente partidización en los ámbitos de la educación pública y sus organizaciones asociadas ha dejado de ser un debate meramente académico para convertirse en una urgencia institucional. Cuando las aulas, los pasillos y los congresos gremiales financiados por toda la sociedad se transforman en tribunas de adoctrinamiento unívoco, el pluralismo agoniza.

Quien piensa distinto hoy no solo enfrenta el debate, sino la sutil maquinaria de la exclusión, el señalamiento y la marginalidad.

Ante un diagnóstico donde las leyes vigentes y la tradicional laicidad parecen haber sido desbordadas por el dogma militante, se vuelve imperioso dar un paso hacia adelante; es hora de plantear una reforma constitucional que blinde de una vez y para siempre, la libertad de pensamiento en la educación.

Nuestra Carta Magna ya consagra la libertad de conciencia y la libertad de enseñanza, pero el escenario actual exige una especificidad que no deje margen a las interpretaciones corporativas.

Una reforma constitucional enfocada en este asunto no busca silenciar el debate sino hacer lo contrario, asegurar que existan las condiciones para que éste ocurra.

Debe garantizar explícitamente que ningún estudiante, docente o funcionario pueda ser sancionado, postergado, perseguido o discriminado, directa o indirectamente, por sus convicciones políticas, filosóficas o religiosas dentro del sistema educativo estatal.

Este blindaje constitucional debe asentarse sobre tres pilares fundamentales:

- Neutralidad institucional estricta: las autoridades y los cogobiernos de los centros educativos públicos deben abstenerse de emitir pronunciamientos o auspiciar actos de carácter político-partidario o alineados a ideologías extranjeras que no guarden estricta relación con los fines académicos y científicos de la institución.

- Garantía de pluralidad en el diseño pedagógico: asegurar que los planes de estudio y las actividades de extensión universitaria presenten las distintas corrientes de pensamiento de forma equitativa y rigurosa, prohibiendo la imposición de narrativas únicas como verdades científicas incuestionables.

- Mecanismos de amparo independientes: la creación de una vía de denuncia rápida y ajena a las propias corporaciones de la educación, para que cualquier integrante de la comunidad educativa que sufra persecución ideológica o cancelación pueda exigir la restitución de sus derechos sin temor a represalias.

Llevar este asunto al texto constitucional implica reconocer que la laicidad no es la ausencia de ideas, sino el respeto absoluto por todas ellas; la educación pública le pertenece a la totalidad de la nación, no a la facción que circunstancialmente logre el control de un sindicato o de un órgano de gobierno.

Una reforma de esta magnitud devolvería a las instituciones educativas su propósito original, ser templos del saber, de la investigación libre y del espíritu crítico. Elevar la libertad de pensamiento al máximo estatus de protección jurídica es la única garantía para que las futuras generaciones uruguayas se eduquen en la libertad y no en la sumisión al dogma de turno.

