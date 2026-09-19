¿Dónde nace el sol de la patria?

Prof. Wasen | Montevideo

@|En el Meridiano 53. El sol de la patria nace en Cerro Largo. En la desembocadura del río Yaguarón, zona conocida como Punta Muniz, en el Meridiano 53, longitud 53 grados 11 minutos, tenemos el territorio más oriental de la República Oriental del Uruguay. El extremo oriental de la República es el Meridiano 53.

Durante mucho tiempo, en forma errónea se consideró a Rocha como el lugar donde nace el sol de la patria. Se ha utilizado ese error para publicitar ese departamento aún cuando en todos los mapas políticos de Uruguay, todos los mapas que utilizamos en la escuela y en los liceos se marcan los puntos extremos del Uruguay y allí se indica claramente que el extremo oriental es la desembocadura del Río Yaguarón sobre la laguna Merín. Lamentablemente, los Intendentes de Cerro Largo nunca plantearon públicamente ese favor que la naturaleza le hizo al departamento.

En el año 2007, un edil de la antigua Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco, propuso que se declarara de interés local al Meridiano 53 y luego solicitó a la Junta Departamental que se lo declarara de interés departamental. Se envío la solicitud al Ministerio de Turismo para declarar el extremo oriental de la República de interés turístico nacional, pero lamentablemente en ese momento, año 2007, la Intendencia de Rocha era del mismo partido político del gobierno nacional y el Ministro manifestó que no quería incidir en el error que Rocha mantenía y quedó trunca la solicitud.

Esta carta busca que todos los uruguayos que accedan a ella puedan saber claramente que el sol de la patria nace en el Meridiano 53 y que puedan compartir esta realidad.

Invito a todos los orientales a que vengan al Meridiano 53, un lugar paradisíaco, que queda a 7 km del Balneario Lago Merín, en Cerro Largo, para ver nacer el sol de la patria.

