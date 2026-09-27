Deporte y tránsito en el Este

Conductor pensante | Maldonado

@|En Punta del Este se realizan con mucha frecuencia actividades deportivas que, naturalmente, forman parte de la vida de la ciudad y contribuyen a su dinamismo. Sin embargo, en muchas oportunidades determinan la imposibilidad de circular por algunas de sus principales avenidas, generando dificultades para quienes necesitan desplazarse por ellas.

El domingo 20 de septiembre, se produjo una situación que me pareció especialmente peculiar. La competencia deportiva que se estaba desarrollando terminaba en las inmediaciones de Punta Shopping y las autoridades de tránsito de Maldonado se encontraban ubicadas en la esquina de Roosevelt y Pascual Gattás. Recién en ese lugar los conductores recibían información sobre la imposibilidad de continuar circulando, cuando ya podían observarse varias cuadras ocupadas por personas vinculadas con la actividad.

En mi caso, debí esperar aproximadamente 15 minutos para poder continuar y doblar hacia la derecha en dirección al referido shopping.

Ante esta situación, me acerqué a quien me fue señalado como responsable del operativo y, en términos respetuosos, le comenté que quizás sería conveniente ubicar desvíos o carteles informativos con bastante anterioridad al lugar donde se producía la concentración. De esa manera, los conductores podrían decidir anticipadamente otro recorrido.

La respuesta fue que hacía cinco años que se venía realizando esta experiencia y que la solución aplicada era la más adecuada en esas circunstancias.

Más allá de este episodio concreto, creo que sería interesante preguntarnos si las soluciones adoptadas durante determinado tiempo no pueden ser revisadas y eventualmente perfeccionadas.

Punta del Este cuenta con escasas vías principales de circulación y, precisamente por ello, cualquier interrupción adquiere una importancia particular. No se trata de cuestionar la realización de actividades deportivas, que considero positivas, sino de procurar que puedan desarrollarse intentando afectar lo menos posible la circulación de quienes viven o transitan por la ciudad.

Quizás una mayor anticipación en la información, mediante carteles, desvíos o avisos colocados varias cuadras antes, permitiría que los conductores pudieran optar por otros recorridos y evitar llegar hasta el lugar donde la circulación ya se encuentra interrumpida.

Las ciudades cambian, crecen y también deberían aprender de sus experiencias. Por eso, una sugerencia de un ciudadano, aun cuando el procedimiento aplicado desde hace años se considere adecuado, quizás pueda ser tomada simplemente como una oportunidad para analizar si existe alguna alternativa que permita hacerlo un poco mejor.