Democracia y representación

Ciudadano participativo | Montevideo

@|La percepción de que la ciudadanía se siente cada vez menos representada por la clase política no es un fenómeno exclusivamente uruguayo. Resultados de encuestas de opinión pública nacional han planteado en estos días un fenómeno complejo: existe una brecha creciente entre las expectativas de la sociedad, los partidos políticos y las instituciones. La insatisfacción suele manifestarse en tres dimensiones claras: pérdida de confianza en los dirigentes, sensación de escasa representatividad y la percepción de que la participación ciudadana queda relegada, casi en exclusividad, al acto de votar.

Sin embargo, esta desafección no implica necesariamente un rechazo a la democracia representativa. En el caso uruguayo, los mismos estudios de opinión confirman que persiste una alta valoración del sistema democrático, del Parlamento y de los partidos. El problema no radica en un rechazo al modelo, sino en el modo en que opera actualmente la representación. Intentos recientes como el llamado “Diálogo Social” han terminado resultando frustrantes o fallidos, en gran medida porque derivaron en espacios catárticos o corporativos sin participación efectiva de sectores representativos de la ciudadanía.

A nivel internacional se exploran diversos mecanismos destinados a enriquecer la institucionalidad tradicional sin sustituirla. Destacan los procesos de democracia deliberativa, donde grupos representativos de ciudadanos analizan problemas complejos, reciben información objetiva, escuchan posiciones diversas y formulan recomendaciones. También ganan espacio los presupuestos participativos, las iniciativas ciudadanas, la descentralización local y las plataformas digitales de seguimiento legislativo.

Una cuestión fundamental para evitar el fracaso de estas alternativas es que la participación no debe reducirse a consultar pasivamente a la gente. Para que tenga verdadero sentido, debe existir una exigencia explícita de rendición de cuentas: las instituciones deben explicar formalmente qué hicieron con los aportes recibidos y fundamentar por qué los aceptaron, modificaron o rechazaron. Asimismo, resulta indispensable evitar que la participación quede limitada a encuestas instantáneas o interacciones en redes sociales, herramientas que tienden a favorecer la simplificación y la polarización. La deliberación genuina requiere información rigurosa, diversidad de miradas y tiempo para reflexionar.

En este contexto, la posible evolución de la democracia no pasa por reemplazar al político por el ciudadano ni por erosionar la representación tradicional. El objetivo central consiste en estructurar canales permanentes y efectivos de deliberación, transparencia y control social. La cuestión de fondo es cómo pasar de una democracia donde el ciudadano se limita a elegir representantes cada cinco años, a otra donde, sin debilitar la institucionalidad, pueda informarse, participar, evaluar y controlar el trabajo de sus gobernantes de forma continua entre un acto electoral y el siguiente.

Hay que trabajar en serio en esta temática.