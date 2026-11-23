Jorge R. Vilaboa Novoa | Montevideo

@|Nos enteramos, a través de su Canciller, que a las autoridades de Venezuela le resultan “injerencistas” las declaraciones del Presidente Orsi, pronunciadas en Madrid.

Pero no debe haber sido así, cuando el Comisario del Mundo, “per se”, invadió militarmente ese país y secuestró a quien era su presidente -junto con la esposa- al margen de si éste era legítimo o no, algo que sí era de responsabilidad soberana del pueblo venezolano, llevándolo a los EE.UU. para ser sometido a juicio bajo cargos formulados en este último país.