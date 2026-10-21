De la Embajada de la República Argentina

Embajador Alan Beraud | Montevideo

@|Sr. Administrador General,

Tengo el honor de dirigirme a usted con relación a la publicación, en la edición del diario El País del pasado 12 de octubre, del artículo titulado “La ruta del picudo rojo: ya cruzó el charco y causa alarma en Argentina; un hongo nativo abre esperanzas en Colonia”, con la firma de la Lic. Karen Parentelli.

Al respecto, he observado que en mencionado artículo se comete un error involuntario al incluir un párrafo en el que se señala que el mencionado insecto “A fines de enero de 2026 fue detectado en la isla Martín García, que Argentina y Uruguay comparten en soberanía”.

Con relación a dicho texto, me permito aclarar que la Isla Martín García es parte integral del territorio de la República Argentina, conforme lo establecido por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo de 1973.

Entiendo que dicho error involuntario se derivaría de la relativamente reciente unión de dicha isla argentina con la isla aluvional uruguaya denominada Timoteo Domínguez.

Si bien existe una unión natural de ambas islas, la soberanía no es compartida, sino que cada país ejerce plena soberanía de hecho y derecho sobre su respectiva isla - la República Argentina sobre la Isla Martín García y la República Oriental del Uruguay sobre la Isla Timoteo Domínguez-, existiendo de hecho una frontera seca entre ambos países según lo dispuesto por el Acuerdo por Canje de Notas del 19 de junio de 1988, firmado entre ambos países.

En virtud de lo anterior, mucho apreciaría si se publicara una nota aclaratoria en su prestigioso diario.