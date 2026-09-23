Crecimiento del país

Uruguayo optimista | Montevideo

@|Durante décadas, la imagen económica de Uruguay estuvo asociada casi en exclusiva al campo, la carne y el turismo. Si bien la producción primaria sigue siendo un pilar fundamental de nuestra identidad, el país atraviesa hoy una transformación silenciosa pero profunda. Nos encontramos ante una bisagra histórica: el paso de una economía tradicional hacia una potencia basada en el conocimiento, la sostenibilidad y la innovación de vanguardia.

Pero, ¿hacia dónde se dirigen los motores del crecimiento y qué estamos haciendo para liderar ese camino?

Las áreas que marcan la diferencia.

El potencial de desarrollo uruguayo se concentrará en sectores clave de alto valor agregado, según lo que manifiestan los entendidos en estas temáticas:

- Tecnología y Servicios Globales: El ecosistema de software e inteligencia artificial uruguayo ya se exporta al mundo. El país busca convertirse en el gran nodo de aceleración para startups y biotecnología en América Latina.

- Segunda Transición Energética: Tras transformar la matriz eléctrica hacia fuentes renovables, el nuevo reto es la producción de hidrógeno verde y biocombustibles sostenibles para descarbonizar la industria global.

- Agroindustria del Futuro: Sumar trazabilidad ambiental, certificación de baja huella de carbono y biotecnología a los productos agrícolas para conquistar los mercados más exigentes.

- Logística Inteligente: Consolidar a Montevideo y las zonas francas como un hub logístico moderno, dinámico y eficiente para toda la región.

Para respaldar esta visión, el país impulsa transformaciones de fondo que abordan los desafíos históricos de la productividad.

En el ámbito educativo, la Transformación Curricular y la expansión de la UTEC buscan formar talento calificado en áreas de ciencia, tecnología e ingeniería.

En el plano económico, la agenda de desregulación y simplificación de trámites trabaja para reducir costos operativos y agilizar la vida de emprendedores y empresas.

Por su parte, los avances en finanzas sostenibles —a través de bonos atados a metas ambientales— y la hoja de ruta en energías limpias aseguran que este crecimiento no solo sea rentable, sino también responsable con el entorno.

El desarrollo no ocurre por casualidad. La combinación de estabilidad institucional, talento de nivel internacional e inversión estratégica posiciona a Uruguay en una situación privilegiada. El desafío actual trasciende a los gobiernos de turno o a las grandes corporaciones: requiere el compromiso de todo el tejido social y empresarial para construir un país más competitivo, conectado al mundo y lleno de oportunidades para las próximas generaciones.