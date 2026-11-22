Uruguayo positivo | Montevideo

@|Una sociedad armoniosa no es la que carece de conflictos, sino la que sabe procesarlos. La ciencia política lo estudia hace décadas. Comparando 36 democracias, investigadores demostraron que aquellas que reparten el poder y buscan acuerdos amplios suelen ser más “amables”: con mejor calidad democrática y políticas más inclusivas. Suiza, Bélgica, los países nórdicos y los Países Bajos son los ejemplos más citados.

Otros autores agregan rasgos menos institucionales. Primero, la tolerancia mutua: ver al adversario como alguien legítimo y no como un enemigo. Segundo, la contención: no usar todo el poder disponible solo porque se puede. Tercero, la confianza entre ciudadanos y el respeto a árbitros comunes, como la justicia y los organismos electorales. Una oposición firme y leal es parte de una democracia sana; el problema es la oposición total, que solo busca desgastar.

¿Y Uruguay? Los estudios lo ubican mejor que a sus vecinos: el rechazo personal entre votantes de distinto signo es menor que en otros países. Pero esa comparación no puede tranquilizarnos demasiado. Hay una competencia política con lógica de campaña permanente, donde, según un estudio sobre las elecciones de 2024, los mensajes confrontativos tienen más impacto que los propositivos. Y un tercio de los uruguayos declara desinterés o descreimiento hacia la política, lo que sugiere una distancia creciente entre ciudadanos y dirigentes.

Uruguay presenta una base de convivencia cívica en deterioro. Cuidarla exige que los partidos prefieran los acuerdos a la confrontación y que los ciudadanos exijan propuestas, no solo críticas.