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Contradicción de pensamiento

08/10/2026, 04:00
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Jorge R. Vilaboa Novoa | Montevideo
@|“Desconcierto y alarma” expresan diputados argentinos del partido gobernante, ante la posibilidad de que Uruguay compre buques patrulleros oceánicos ingleses.
Sentimiento que parece contradecirse, en simultáneo, con la eliminación -por parte de la Corte Suprema del país vecino-, de levantar la suspensión del decreto de Milei, por el cual se eliminan los topes que limitaban las ventas rurales a extranjeros (personas físicas o jurídicas).

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