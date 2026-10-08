Contradicción de pensamiento

Jorge R. Vilaboa Novoa | Montevideo

@|“Desconcierto y alarma” expresan diputados argentinos del partido gobernante, ante la posibilidad de que Uruguay compre buques patrulleros oceánicos ingleses.

Sentimiento que parece contradecirse, en simultáneo, con la eliminación -por parte de la Corte Suprema del país vecino-, de levantar la suspensión del decreto de Milei, por el cual se eliminan los topes que limitaban las ventas rurales a extranjeros (personas físicas o jurídicas).