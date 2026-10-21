Condena a Moisés

Oriental | Montevideo

@|La justicia debe o debería representar el sentir de la sociedad. Cuando una sociedad no se siente identificada con su Justicia, ésta última ha fracasado en su objetivo primordial.

Nos referimos a la condena de un hijo maltratado y abusado en su infancia, como es Moisés.

La jueza entiende que esos hechos no son actuales. Es increíble. Los abusadores utilizan la situación de vulnerabilidad de los niños y adolescentes. Si esos hechos no son actuales es porque ese niño es ahora un adulto y puede defenderse, no por otro motivo. Lo que se hace con ese fallo es alentar a los agresores. Una verdadera vergüenza.

Si en Uruguay no hay Justicia los abogados deberían apelar ante los Organismos de Justicia Internacional.

Creemos que la población organizada debería de alguna manera acompañar y sostener esta instancia. No hay que permitir el triunfo una vez más de los que se valen del poder y de la dependencia de los débiles.

