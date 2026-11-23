Alejandro A. Tagliavini | Estados Unidos

@|Es tiempo de elecciones, entre otras, las ganó (¿?) Lula en Brasil, perdieron los republicanos en las de medio término en EE.UU. y el 29 de noviembre se darán unas importantes en España.

Ahora, la forma en que las personas toman las decisiones es una de las cuestiones que más ha intrigado a científicos políticos, especialistas en marketing, publicitarios y ejecutivos. Detrás del secreto de por qué la gente elige una cosa y no otra, existe poderosa información valuada en millones y que puede significar la llave del poder político. Las decisiones dependen, básicamente, de la historia personal y del medio ambiente lo que suele conllevar conservadurismo al punto que, según Steven Rosenstone, científico político de la Universidad de Michigan, el 97% de las veces gana una elección quien corre por la reelección.

Las personas suelen elegir personas, no ideas, por eso en los debates televisivos, suele ganar el mejor “showman” sin que importen mucho las propuestas de fondo. Existe una relación entre la cantidad de votos y la propaganda, de modo que, en principio, siempre gana quien tiene mayor cantidad de publicidad. Así Lee Atwater, jefe de la campaña de Bush, por caso, adoptó una actitud agresiva ya que atrae a la prensa y “da que hablar” y, aunque no siempre se hable bien, es importante que se hable.

Para Robert Abelson, profesor en Yale, Donald Kinder de la Universidad de Michigan y Susan Fiske de la de Massachusetts, el principal factor que decide el voto es el sentimiento. Lo que resulta coherente con el punto anterior ya que la publicidad masiva influye casi exclusivamente sobre los sentimientos.

Más allá del avance de las redes sociales, todavía parece cierta la afirmación de Michael Deaver de que la televisión “elige a los presidentes”. Es que, como las personas eligen a personas y no a ideas, la televisión es lo más cercano a un contacto personal.

En tanto que Van Gordon Sauter, entonces jefe de la división noticias de la CBS, explicaba la “hipótesis de fijar la agenda” que sostiene que los espectadores imitan a la televisión, es decir que, si a lo largo de un período la mayor parte de los reportajes son dedicados a un tema en particular, por ejemplo, el tráfico de drogas y si, entonces, días después y fuera del contexto de la televisión se le pregunta a la gente cual es el principal problema, contestará el tráfico de drogas: los espectadores atribuyen importancia a lo que ven en proporción al tiempo que lo ven.

Shanto Iyengar y Donald Kinder en su libro “News that matter. Television and American opinión” agregan la “hipótesis de la preparación” que sostiene que, si un noticiero enfoca el tema de los accidentes e, inmediatamente después, entrevista a un candidato, los espectadores lo juzgarán en base a lo que diga sobre los accidentes. El público tiene una memoria limitada a las noticias del último mes y una vulnerabilidad recurrente a las del día.

España no tiene sistema presidencialista en el que la ciudadanía vota directamente al candidato presidencial, sino un sistema parlamentario. En las elecciones generales se eligen los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado y, luego, el Congreso elige al presidente del Gobierno.

Esto es una ventaja porque, si bien el primer candidato en la lista de los miembros para el Congreso suele ser el candidato a presidente, la cosa es menos directa y, entonces, ya no tiene tanta cabida la afirmación de que los votantes eligen personas dado que están votando listas. De hecho, todas las encuestas previas se refieren a partidos y no a candidatos.