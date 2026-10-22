Clima de negocios

Espectador sensato | Montevideo

@|Uruguay y el desafío de mejorar su ambiente de negocios.

Uruguay cuenta con fortalezas que merece preservar: estabilidad institucional, seguridad jurídica y una tradición de respeto por las reglas que constituye un activo importante para su desarrollo. Sin embargo, cabe preguntarse si esas condiciones son suficientes para asegurar un crecimiento económico más dinámico, una mayor inversión productiva y la creación de empleo de calidad.

Un ambiente de negocios favorable no depende únicamente de la confianza en las instituciones, sino también de las condiciones concretas en las que las empresas desarrollan sus actividades, invierten, innovan y compiten.

Los costos operativos, la productividad, el acceso al financiamiento, la disponibilidad de personal calificado, la agilidad de los trámites y las posibilidades de acceder a mercados más amplios inciden, en distinta medida, en las decisiones empresariales. En un país de dimensiones reducidas como Uruguay, estas cuestiones adquieren particular relevancia.

No se trata de desconocer los avances alcanzados ni de atribuir todas las dificultades económicas a las políticas públicas. Tampoco de suponer que toda demanda empresarial debe traducirse automáticamente en una reforma. Se trata de reconocer que la estabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente, para impulsar el desarrollo.

Por eso, sería conveniente promover una reflexión amplia y objetiva sobre las condiciones en que se desarrolla la actividad económica nacional. Identificar los obstáculos que afectan la inversión y la competitividad, evaluar las medidas existentes y determinar qué cambios podrían producir mejoras efectivas debería ser una tarea compartida por las autoridades, los empresarios, los trabajadores y el ámbito académico.

El propósito no debería limitarse a facilitar la actividad de las empresas, sino a generar condiciones para que una economía más productiva se traduzca en mejores oportunidades de empleo, mayores ingresos y un desarrollo sostenible.

Uruguay dispone de bases institucionales valiosas. El desafío consiste en aprovecharlas mejor y convertirlas en resultados económicos y sociales más satisfactorios. Quizás sea oportuno preguntarnos si estamos haciendo todo lo necesario para que el país no solo sea confiable para invertir, sino también cada vez más competitivo para producir, innovar y crecer.

Últimamente autoridades de gobierno parecen querer pasar las responsabilidades a los empresarios locales y no es el camino.