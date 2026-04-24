Piriapolense | Maldonado

@|Durante el gobierno de Mujica se quitó a Piriápolis el curso de Cinematografía y con ello el estatus de Ciudad Universitaria que, además de ser de estricta justicia, le proporcionaba ingresos a los vecinos que alquilaban a los estudiantes que asistían a los cursos.

La UDELAR se hizo cómplice de ese despojo.

Los vecinos de Piriápolis no perdonaron y el Intendente Oscar de los Santos perdió las elecciones.

Nos preguntamos si no se puede revertir esa situación. Más vale tarde que nunca. Ahora que se va a enajenar la hermosa casa de Balcedo en Playa Hermosa, bien podría servir de sede a la Facultad de Artes Visuales.

