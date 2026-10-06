Censura sí, censura no

Esc. Roberto Cuenca | Montevideo

@|Días atrás, en el discurso que pronunció el Presidente Orsi en la ONU, en un pasaje del mismo se refirió a que “No podemos ser indiferentes ante el férreo bloqueo económico a Cuba”.

Esta mención está indicando que tiene muy presente ese hecho y que tal vez fue expresada en parte, para contemplar en nuestro país a los acérrimos defensores del régimen dictatorial cubano que asola la Isla hace más de 67 años, cuando Fidel Castro entró en La Habana el 1° de enero de 1959 y derrocó a Fulgencio Batista.

Así como se suele decir comúnmente que Orsi en su discurso “quebró una lanza” por el pueblo cubano, no hizo referencia alguna a la férrea ofensiva invasión militar Rusa sobre Ucrania, que lleva ya más de 4 años y sigue cada vez más violenta, provocando la muerte de miles de civiles ucranianos y destrozos edilicios de suma envergadura producto de un aparato bélico de la más alta tecnología.

Tal vez Orsi no hizo mención a esta intolerable e injustificada situación de apetito de conquista de territorio de Ucrania por parte de Rusia, por un involuntario lapsus suyo o porque su formación ideológica lo lleva a alinearse con los regímenes del Este, y por lo tanto decidió aplicar la conocida frase “Mejor de eso no se habla”.

A raíz de lo expresado precedentemente estamos seguros que el estimado lector sabrá comprender pues aquella expresión que dice: “Como te digo una cosa, prefiero no decirte la otra”. En conclusión, el suscrito se remite al título.

