Candidaturas al Premio Nobel
Ing. Agr. (M. Sc.) Martín Caldeyro Stajano | Montevideo
@|El 18 de octubre de 2025, un diario nacional publicó un artículo sobre los uruguayos nominados al Premio Nobel, mencionando a Juana de Ibarbourou, Juan Zorrilla de San Martín, Carlos Vaz Ferreira y una posible postulación de José Mujica por parte de distintas ONG. Tras leerlo, acudí a la redacción de dicho diario para aportar datos sobre una figura fundamental omitida, pero no fui atendido.
El pasado 6 de octubre de 2026, el mismo medio publicó una copia casi idéntica de aquella nota. Esta vez sí fui recibido por dos periodistas responsables del artículo, a quienes entregué la documentación sobre esta omisión. Al no haberse actualizado ni corregido la publicación tras recibir esa documentación, me veo motivado a escribir esta carta.
Existió un uruguayo nominado tres veces al Premio Nobel de Medicina, no por iniciativa de ONG ni de allegados políticos, sino por su trayectoria científica mundial y el respaldo académico de máximo nivel: el Dr. Roberto Caldeyro-Barcia. Fue propuesto en 1992 por la Academia Nacional de Medicina del Uruguay, la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina y el Instituto Karolinska de Estocolmo, y en 1994 y 1995 directamente por profesores titulares de dicho instituto sueco.
El Dr. Caldeyro-Barcia merece el reconocimiento de su país por sus investigaciones en perinatología, que redujeron drásticamente la mortalidad materno-infantil en el mundo. Las razones por las que no obtuvo el galardón podrían ser motivo de otra carta.
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