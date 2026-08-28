Calles y rutas instransitables

Conductor prudente | Canelones

@|Quienes transitamos por la Costa de Oro podemos comprobar el preocupante estado que presenta la rambla en numerosos tramos, particularmente en dirección hacia el este, donde se encuentran baches de considerable importancia.

Una situación similar se observa en distintos sectores de la ruta Interbalnearia, especialmente entre El Pinar y La Floresta.

Estos desperfectos obligan a los conductores a realizar maniobras bruscas para evitarlos, con los consiguientes riesgos para la seguridad vial y para los propios vehículos.

No se trata solamente de una cuestión de comodidad o de mantenimiento de las vías de circulación.

El deterioro de estas rutas afecta directamente la seguridad de quienes las utilizan diariamente y de quienes las recorren con mayor intensidad durante los fines de semana y la temporada.

Sería deseable que las autoridades competentes realizaran una inspección integral de ambos recorridos y dispusieran, con la necesaria urgencia, las reparaciones correspondientes.

La prevención, en materia de seguridad vial, siempre resulta preferible a tener que lamentar posteriormente las consecuencias de un accidente.

