Dr. César E. Fontana | Montevideo

@ | Una vez firmada la Convención Preliminar de Paz del año 1828 que dispuso la conversión de la Provincia Oriental o Provincia Cisplatina ( según de qué lado se observara) en un Estado independiente se hacía necesario dotarlo de una bandera propia pues la celeste, blanca y celeste con un sol en el medio de las Provincias Unidas ya no se podría usar. Fue así que con fecha 16 de diciembre de ese mismo año se dispuso por la autoridad competente que la misma sería blanca con nueve franjas horizontales de color azul celeste y un sol en el ángulo superior izquierdo. Por la razón que fuere - hay más de una versión- pocos días antes de jurarse nuestra primera constitución, lo que habría de acontecer el día 18 de julio de 1830 y que era requisito para nacer como Estado, concretamente el día 11 del mismo mes y año se modificó en parte el diseño del pabellón nacional, dejándolo con fondo blanco y cuatro franjas horizontales de color azul, con el sol en el mismo lugar. Por lo tanto, como oriental o uruguayo la bandera de mi país es blanca y azul con un sol dorado.

Es cierto que existe otra bandera, blanca y celeste ( sin sol) y por supuesto que quien esto escribe la respeta por ser el pabellón de uno de nuestros dos partidos fundacionales así como por los brillantes hombres que dedicaron su vida a servirlo, desde Manuel Oribe, Atanasio Aguirre, Timoteo Aparicio- no suficientemente reconocido- pasando por Aparicio Saravia y Acevedo Díaz, ¡sí, ambos, cada uno con su visión!, los Dres. Luis Alberto de Herrera, Martín Echegoyen y Washington Beltrán ( director de este diario por mucho tiempo) y muchos otros que pueden y deben recordarse. Otros no, pero bueno, ocurre entre las mejores familias.

Consecuentemente saludo con mucho respeto y por qué no, con un dejo de cariño, a los cultores de esa bandera blanca y celeste, pero la del Uruguay y por ende, la mía, es blanca y azul con un sol arriba a la izquierda.