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Baños públicos

23/04/2026, 04:00
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Vecina del Centro | Montevideo
@|Se ha informado que la IMM instalará baños públicos por la ciudad. ¡Como si Montevideo no necesitara nada más que eso! Parece que es porque la gente que vive en la calle usa los contenedores de servicios higiénicos.

¡Pero, por favor! Bergara: primero limpie, arregle veredas, el alumbrado público, etc. y con el Mides intente sacar a la gente de la calle para ofrecerles una vida digna.

Vivimos en un basural y nos hablan de baños públicos...

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