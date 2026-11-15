Argentina, León XIV y la Justicia Social

Alejandro A. Tagliavini | Estados Unidos

@|Sin dudas, del viaje del Papa a la Argentina lo mejor ha sido su visita al “Pequeño Cottolengo Don Orione”, dado que significa valorar al ser humano como corresponde. Y lo peor, su encuentro con políticos -supongo que inevitable- ya que son el sector más tóxico de toda sociedad.

Lo que más difusión periodística obtuvo fue la Misa que convocó a unos 2,5 millones de personas, según datos oficiales, con lo que sería el acto más multitudinario del pontificado de León XIV hasta el momento. Lo que, inevitablemente, me trajo a la memoria mis épocas en las que era el único feligrés - ¡que contraste! – en las misas de Jorge Bergoglio, luego Papa Francisco, en el Arzobispado de Buenos Aires.

Desde el punto de vista político, fue un desgaste para el oficialismo que ya cuenta con una desaprobación notoria (del 66,4% de la población, según Pulso Research) dado el mal desempaño de la economía que no se recupera de gobiernos anteriores, lo que resulta lógico visto que las políticas son prácticamente las mismas.

Claramente, el desgaste político del gobierno tiene base en la diferencia “académica” por la Justicia Social, que León XIV reivindicó en todo momento y que para el oficialismo es una “aberración” y un “robo” porque implica utilizar la coacción del Estado y los impuestos para quitarle recursos a unos y entregárselos a otros.

La expresión “justicia social” (giustizia sociale) fue acuñada por el jesuita Luigi Taparelli en el libro “Saggio teorético di dritto naturale, appoggiato sul fatto”, publicado en 1843. Luego el término (“social justice”) es difundido en Inglaterra, a fines del siglo XIX, por los socialistas fabianos pasando luego al Partido Laborista. A la vez, en Francia, el Partido Socialista a través de Jean Jaurés, adopta la idea. Y a la Argentina llega a través del Partido Socialista, de Alfredo Palacios elegido diputado en 1904.

En 1931, la noción se incorpora a la Doctrina Social de la Iglesia Católica, al utilizarla el papa Pío XI en la Encíclica “Cuadragésimo año” donde asegura que “A cada cual… debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes… la partición de los bienes creados… (debe ajustarse) a las normas del bien común o de la justicia social”. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la sociedad asegura la justicia social cuando permite a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y los derechos de la persona que “... son anteriores a la sociedad y se imponen a ella… Sin este respeto una autoridad sólo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia...”.

Ahora, para comprender cabalmente lo que esto implica, es necesario un análisis no ideologizado del aristotélico tomismo.

Análisis que de realizarse acercaría a ambas partes.

Si el orden natural existe (la naturaleza creada por Dios está ordenada), si el hombre es naturalmente sociable y si la justicia existe, de suyo la justicia social existe.

Siendo justo lo que le corresponde según su naturaleza, es justo todo lo que hace al orden natural y es justicia que los seres tengan aquello que les corresponde naturalmente, que se da naturalmente.

Es justo que una persona pueda ser y desarrollarse como tal.

Pero, dice Aristóteles, y Santo Tomás lo copia, que la violencia es siempre y necesariamente destructiva del orden natural por cuanto supone una fuerza extrínseca a la persona -a su naturaleza- que intenta desviar su curso espontáneo [para un análisis exhaustivo, ya que aquí no hay espacio, ver “El Futuro de la Esperanza”, Alejandro A. Tagliavini, Eumed, Universidad de Málaga, Parte I, pág. 11]. Así, las leyes estatales coactivas, basadas en el monopolio de la violencia estatal, el poder policial que, supuestamente, hacen a la “justicia social” son insanablemente injustas y destructivas de la economía, porque violan al mercado natural que sí es justo.

Por caso, la ley del salario mínimo provoca la desocupación de los que ganarían menos, los más humildes, lo que contradice al orden natural social que hace partícipe al hombre de la creación empezando por los que más urgentemente lo necesitan.

Por otro caso, los impuestos coactivos son derivados hacia abajo, por vía de aumento de precios o baja de salarios, provocando la miseria de los más humildes.