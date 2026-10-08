Liga de Fomento de José Ignacio | Maldonado

@|Sr. Presidente de la República, Profesor Yamandú Orsi:

Tenemos el honor de dirigirnos a usted en relación con el proyecto de instalación del “Aeropuerto Entre Lagunas”, en el departamento de Rocha.

En primer lugar, nos presentamos: somos la Liga de Fomento de José Ignacio, una asociación fundada hace 70 años que ha sostenido el mandato de sus fundadores de promover un desarrollo comunitario armónico, con especial atención al cuidado del medio ambiente, la identidad local y la defensa de un estilo de vida familiar. Son innumerables las iniciativas que hemos llevado adelante, siempre de manera ordenada, buscando comprender la opinión de los demás y respetando la jerarquía de las autoridades nacionales, departamentales y municipales con las que nos hemos vinculado y colaborado.

Nuestra actividad sostenida nos permite afirmar que, junto con otros actores, hemos contribuido a dar forma a un balneario extraordinario, con una comunidad que lo disfruta plenamente y que se ha transformado en un destino de relevancia mundial, motivo de orgullo para sus habitantes y para el Uruguay en su conjunto.

Hoy se presenta el proyecto de instalación del “Aeropuerto Entre Lagunas”, en un predio ubicado sobre la Ruta 10 y situado precisamente entre dos maravillosas lagunas costeras: la Laguna Garzón y la Laguna de Rocha, ambas forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Nuestra comunidad comparte la belleza y riqueza de estas lagunas y siempre ha defendido sus cualidades. Participamos activamente en la Comisión Asesora Específica de la Laguna Garzón, liderada por el Ministerio de Ambiente. En dicho ámbito se han acordado mecanismos de control sobre kitesurf para reducir el impacto ambiental; se monitorean las aperturas de la laguna al mar para preservar sus condiciones ecológicas. Desde esta postura de permanente cuidado, nos resulta incomprensible la instalación de un aeropuerto a tan solo 3,5 km del área protegida de la Laguna Garzón y apenas a 1,5 km de la Laguna de Rocha.

Lejos estamos de cuestionar los beneficios que un aeropuerto puede aportar al departamento de Rocha, pero sí entendemos fundamental solicitar la reconsideración de su ubicación. Nuestros argumentos son sencillos y fundados:

El predio se encuentra en un corredor biológico que conecta dos áreas protegidas en tierra, mientras que el corredor marino constituye un único sistema ecológico.

Los estudios y opiniones del CURE (Universidad de la República) han señalado con profesionalismo el impacto negativo que este proyecto conllevaría.

El Ministerio de Ambiente ha categorizado el proyecto como “C”, la clasificación más exigente en términos de medidas de mitigación, lo que evidencia la sensibilidad del entorno y la magnitud del riesgo ambiental.

El desarrollo habitacional asociado y sus requerimientos de servicios básicos tensionarían una red que ya se encuentra en sus límites.

La desafectada Ruta Nacional Nº 10, que ya soporta una presión creciente, se vería aún más exigida por el flujo vehicular derivado del aeropuerto.

Por último, pero no por ello menos importante, establecer un “Aeropuerto Entre Lagunas” en medio de dos zonas protegidas significaría un golpe certero y profundamente dañino a la sólida posición que el país ha construido en materia de protección ambiental. La reciente creación del Ministerio de Ambiente es una muestra, el liderazgo en energías renovables y el posicionamiento bajo la marca “Uruguay natural” son excelentes ejemplos. Esta política de Estado, sostenida por gobiernos de diferentes banderas partidarias, sería difícil de preservar si, paralelamente, se habilita la instalación de un aeropuerto en un sitio tan sensible. La instalación del aeropuerto entre dos áreas protegidas debilitará esta postura de manera irremediable.

Sr. Presidente, todavía hay tiempo para corregir esta decisión. Estamos convencidos de que existen mejores ubicaciones en Rocha para instalar un aeropuerto internacional que impulse el crecimiento del departamento con una visión verdaderamente sustentable y, al mismo tiempo, minimice el impacto negativo que inevitablemente conlleva un proyecto de esta magnitud.

Le solicitamos que nuestra voz —junto con la de tantas otras organizaciones, personalidades y vecinos— sea escuchada, y que finalmente nos acompañe con su apoyo.

Agradecemos desde ya su tiempo, confiamos en que tendrá a bien considerar lo que aquí exponemos y quedamos a su disposición para toda aclaración que considere necesaria.