Florencia Díaz Rothermel | Maldonado

@|Me dirijo a ustedes en calidad de ciudadana con el propósito de elevar un reclamo constructivo y expresar mi profunda preocupación respecto a las condiciones de accesibilidad observadas recientemente en la oficina de la Dirección Nacional de Identificación Civil ubicada en Ciudad Vieja, Montevideo, a la cual concurrí como acompañante para gestionar la renovación de un pasaporte.

En primer lugar, deseo destacar la excelente disposición con la que fuimos atendidos por los funcionarios. Su calidad humana hizo la diferencia frente a las dificultades físicas del entorno.

Sin embargo, resulta alarmante que una oficina pública de atención masiva no cuente con las condiciones mínimas de accesibilidad universal para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

1- Mobiliario inadecuado. Los asientos disponibles son bajos, lo que genera un enorme esfuerzo físico para que una persona mayor o con problemas pueda incorporarse.

2- Los escritorios de los funcionarios se encuentran ubicados sobre una tarima con un escalón pronunciado. Para acceder al puesto de atención, los ciudadanos deben sortear ese desnivel como puedan, dependiendo obligatoriamente de la ayuda de terceros.

Como organismo del Estado, la Dirección Nacional de Identificación Civil cumple un rol esencial garantizando el derecho a la identidad y la documentación de toda la población. No es admisible que realizar un trámite obligatorio se convierta en una carrera de obstáculos ni que se exponga a los adultos mayores a riesgos innecesarios por falta de infraestructura adaptada (como rampas reglamentarias, puestos de atención a nivel del suelo y sillas con altura y apoyabrazos adecuados).

Agradecería que se evalúe la situación de la sede de Ciudad Vieja y se implementen las reformas necesarias para garantizar una atención verdaderamente inclusiva y segura para todos los ciudadanos.

