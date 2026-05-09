Una mala comunicación

Si las encuestas no ayudan, los gobiernos hablan de “problema de comunicación”. Y ahí surgen los “operadores”. Calculan que la gente es boba y no se da cuenta.

Y parece tan fácil: no hay mejor propaganda que la verdad. Los operadores solo engañan a sus propios contratantes. Sucede en todos lados. Aquí también: problemas de comunicación y de asesoramiento. Por ejemplo: a Orsi no le gustaba la idea de ir a España a reunirse con Sánchez, Petro, Lula . Sin embargo lo convencieron, -¿quién?- ¡Qué necesidad! Pero fue, ¡qué lastima!, y para balancear no hubo otra que subir al “portaaviones”. Quedó mal por donde se le mire.

¿Quién, presidente, quién?

Veamos un ejemplo: la SIP acaba de difundir el informe semestral sobre la libertad de prensa en el continente y sobre Uruguay dice que “no se registran hechos graves o de relevancia que afectaran la libertad de Prensa” y agrega que tanto “medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales pudieron desarrollar sus actividades sin mayores obstáculos”. Se consigna que ello se da así en el primer año del gobierno de izquierda de Yamandú Orsi.

En el informe de la SIP se resalta la visita de una misión de alto nivel, con motivo de la firma de la “Declaración de Chapultepec” por parte de Orsi. El presidente de dicha misión “valoró el gesto como una muestra del clima democrático y de convivencia del país” y además se resaltó en el informe que el hecho reafirma el compromiso del mandatario uruguayo “ con la defensa de las libertades de expresión y de prensa”.

Este informe de la SIP es preparado en consulta entre miembros locales de la SIP, y periodistas en ejercicio efectivo de la profesión, todos con nombres y apellidos, el que luego se discute en asamblea abierta sin limitaciones. Se consignan allí algunos hechos no positivos en particular el del periodista que fue citado a comisaría por una “denuncia” de difamación y la reacción conocida en ese momento de algunas autoridades así como las protestas de organizaciones como Cainfo y de la propia SIP. El tema le fue planteado directamente a Orsi, quien, según el informe, “manifestó su sorpresa e indicó que entendía que la situación ya estaba resuelta”.

A raíz de ello la SIP siguió investigando y hete aquí que efectivamente el Ministerio del Interior rápidamente actuó y corrigió esa situación, sin divulgarlo públicamente. Pero ahora pasó a ser parte del informe sobre Uruguay. En este se consigna una orden de servicio que instruye a “todo personal policial, sin distinción de jerarquía, que reciba una denuncia por hechos con apariencia delictiva vinculadas a los delitos de difamación e injuria” deberá derivarla de inmediato a la Fiscalía y se añade que “la autoridad administrativa se abstendrá de tomar declaración voluntaria a la parte denunciada” en sedes policiales. La SIP concluye que todo ello ayuda a “esclarecer la situación y a reguardar la imagen del país en materia de libertad de expresión”.

Esto no se divulgó de inmediato; se hubieran evitado daños de imagen. ¿Fue para proteger a un policía? Corregir errores -a todos le sucede- lejos de afectar una institución y sus miembros, los fortalece: a todos. No hay mejor propaganda que la verdad. Y contribuye al entendimiento y la convivencia. Policías, jueces, fiscales y periodistas están de un lado -el de la defensa de los derechos humanos- y “los malos”, que tratan de matarlos, en la orilla de enfrente.