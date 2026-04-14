Sin el aliado húngaro y enfrentado con el Papa

Horas difíciles para Donald Trump. La ansiedad por encontrar una salida de emergencia en la guerra contra el régimen iraní lo mostró débil, el primer Papa norteamericano de la historia lo enfrenta y el líder ultraconservador que tiene como principal aliado en Europa ha sido derrotado en las urnas.

A pesar del magnate neoyorquino, Estados Unidos todavía es una democracia y eso, en el escenario de una guerra que no supo calibrar ni ha sabido justificar ante la sociedad que le confirió el mandato, lo hace políticamente más débil que un régimen dictatorial, como es la teocracia oscurantista que impera en Irán sin preocuparse por la opinión pública, ni por recibir críticas de una prensa independiente ni presiones de una verdadera oposición.

Tras exhibir una mezcla viscosa de crueldad y negligencia, quedó abiertamente enfrentado con León XIV. No es común en los últimos siglos que un jefe de la iglesia católica se convierta en archirrival de un gobernante. La excepción fue Karol Wojtila, el Papa polaco Juan Pablo II que enfrentó al dictador comunista Wojciech Jaruzelsky apoyando a Lech Walesa y el Sindicato Solidaridad hasta la caída en Polonia de la primera ficha de un dominó que acabó derribando el Muro de Berlín.

Robert Francis Prevost nunca levanta la voz, pero su “no le tengo miedo a la administración Trump” se escuchó en todo Estados Unidos y buena parte del mundo. Una frase extraña en la boca de un sumo pontífice, pero así le respondió a la ola de aborrecimiento que los más fanáticos trumpistas y el propio Trump le hizo llegar por las redes.

León XIV había considerado un “delirio de omnipotencia” a la amenaza genocida de matar a “una civilización entera” y luego retuitear un meme que lo mostraba vestido como Jesús y haciendo milagros, mientras su secretario de Defensa, Peter Hegseth, justificaba lo que describió como una guerra santa “en nombre de Cristo”.

Como si tener como acérrimos críticos a figuras políticas como Barak Obama, Hillary Clinton y David Newsom, estrellas del mundo artístico como Tylor Swift y Robert de Niro, y estadistas como el canadiense Mark Carney, el francés Emmanuel Macron y ya casi también la italiana Giorgia Meloni, entre tantos otros, Trump sumó a la vereda de quienes denuncian sus desvaríos mesiánicos y desmesuras nada menos que a León XIV.

En los mismos días que su enfrentamiento con el Papa norteamericano escaló de manera alarmante, Trump perdió al aliado que él y Vladimir Putin tenían en Hungría: Viktor Orban.

Durante 16 años, ese líder ultraconservador que se identifica con los presidentes de Estados Unidos y Rusia actuó como quintacolumnista del Kremlin y la Casa Blanca en la Unión Europea (UE), obstruyendo las ayudas a Ucrania y apoyando a las ultraderechas anti-Bruselas y anti-OTAN. Pero fue barrido en las urnas por quien logró canalizar el voto europeísta y liberal-demócrata contra el gobierno “iliberal” de Orban.

En Hungría fueron derrotados Putin y Trump; también líderes de la extrema derecha europea como el español Santiago Abascal y la francesa Marine Lepen, entre los tantos ultraconservadores, incluido el presidente argentino Javier Milei, que fueron a Hungría para apoyar de manera personal y presencial a que Orban revierta lo que le vaticinaban las encuestas y finalmente ocurrió: su amplia derrota en las urnas.

Peter Magyar, el vencedor, tiene una historia política sinuosa y con opacidades. Se inició en FIDESZ, el partido que, junto con Orban, pasó de ser liberal-demócrata a ser “iliberal”, o sea partidario de un modelo autocrático como el que reimpuso en Rusia Putin y que Trump intenta imponer en Estados Unidos. Pero en la vereda opositora, fue Magyar quien logró canalizar el deseo de reinstalar a Hungría en la Unión Europea, alejarse de Putin y apoyar la resistencia de Ucrania contra Rusia.

En los últimos años se expandió la “certeza” de que ha comenzado una etapa de liderazgos ultraconservadores que pondrán fin a las democracias liberales y que ese proceso no tiene vuelta atrás. Esa “certeza” sufrió un revés en las urnas húngaras.