No le vayan a errar, ¡por favor!

Clavado: la encuesta los iba a poner nerviosos e iban a salir a patear para cualquier lado. “A poner el pie en el acelerador” como dijo de inmediato el Secretario de la Presidencia. ¿Y en qué dirección Sánchez? ¿Qué cambios? ¿No dijo e insistió Mujica, y Orsi, en que nada iba a cambiar, en que todo iba a seguir funcionando como siempre? Que en el Uruguay es así.

¿Se va a virar hacia el progresismo kirchnerista? Hacia los “planes”, desnaturalizando nuestras “asignaciones familiares”, para asegurar “presencia en marchas”, con niños y todo (nada de ir a la escuela). ¡Cuidado! Es un camino casi sin retorno, que se tuerce mal - como estamos viendo- con pocas chances de “recalcular”. Por favor, calma; lean y analicen tranquilos.

No se deje “soplar” mucha cosa al oído, señor presidente. Solo recuerde lo que aseguraron a la gente, a lo que se comprometieron; lo que vendió Mujica, con Ud., su mejor pingo, reforzado con un ministro de Economía “del empresariado”, más conservador que Astori. Por ahí, quizás, viene la caída de imagen, la pérdida de credibilidad.

Además tener en cuenta que cada uno va a pescar a su propia cachimba. Cosse, sensata, con autoridad, por encima del resto, preocupada o quizás no. Una luz amarilla dijo, autocrítica reclamó la Vice, pero -como decían en “Casablanca”- “siempre nos queda París” que aquí suena así como un “siempre quedo yo”. “Algo para recordar”, por citar otra vieja película.

Los comunistas, hablan de “profundizar”. ¿Si? ¿Puede deberse esta “caída”, a que el gobierno de Orsi no aplicó el impuesto del 1% a los ricos o a que no bajó la edad para jubilarse y eliminó las AFAPS, o porque no redujo el horario de trabajo? O puede que el rechazo se deba más al mero amague - Diálogo Social- (más Castillo) - a hacerlo.

¿Puede que el desánimo venga por falta de apoyo a Hamás, Hezbollah e Irán y “la amistad” con Israel y los Yanquis? ¿O poca solidaridad con Cuba y Maduro? ¿Se piensa que efectivamente todo ello ha incidido en la “desaprobación a la gestión de Orsi? ¿Creen que es así? ¡Ay, por favor, no le vayan a errar!

¿Piensan que la gente votó a favor de eso? No es lo que dicen los números. No llegaron ni a un millón los que apoyaron la alegre propuesta derogatoria del PIT-CNT y el PCU: un millón y pico largo les dio la espalda y apoyó la ley.

Disconformidad gana peso en la izquierda se dice. ¿Si?, ¿en cuál izquierda? La que votó al FA en octubre o la que eligió entre Orsi y Delgado en noviembre, -además aquel asegurando más de lo mismo y éste perfilado hacia un centro izquierda con refuerzo de dirigente sindical excomunista-. Hay una diferencia de casi 200 mil votos entre una y otra y, sumado lo que dijo el plebiscito, se llega a unas 350 mil voluntades.

No será por ahí que habría que buscar a los desilusionados. Que no son de izquierda ni de derecha.

Buscarlos entre los que tienen miedo; miedo por su seguridad personal, miedo por su jubilación de hoy y por su jubilación de mañana, por el futuro de “sus mayores”, miedo a quedarse sin trabajo, con horario cero. Sin considerar, además, las dudas de lo inversores, la de los verdaderos emprendedores e inversores empresarios, “sin demasiadas coronitas y exenciones”, que se fijan sí y mucho en la seriedad del país, de sus instituciones y de sus gobernantes.