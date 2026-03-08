Mundo nuevo: dos visiones

Marco Rubio en Munich: Los EEUU y Europa se equivocaron al perseguir el libre comercio: otras naciones se protegieron y subsidiaron sus producciones causando desindustrialización, desempleo y renuncia al control sobre producciones estratégicas. Fue una política que despojó a nuestras naciones de riqueza y nos quitó la soberanía. EEUU cedió soberanía a instituciones internacionales. No podemos continuar poniendo el llamado orden global por encima de los intereses vitales de nuestras naciones. Las instituciones multilaterales deben ser reconstruidas. No se puede permitir que quienes amenazan a nuestros ciudadanos y a la estabilidad global se escuden detrás de abstracciones de derecho internacional . Para cumplir con una cultura climática, EEUU instrumentó políticas que lo empobrecieron, al tiempo que sus competidores explotan el petróleo, el carbón y el gas, no sólo para favorecer sus economías, sino como palanca contra la nuestra.

Abrimos nuestras fronteras a una ola de inmigración masiva que amenaza la cohesión de nuestras sociedades.

Defendemos una civilización grandiosa que apunta a ser dueña de su destino. Compartimos la fe cristiana.

EEUU, asumirá la tarea de renovar y restaurar. Con Europa o solo. No mantendrá la educada pretensión de que nuestro estilo de vida no es más que uno entre varios.

TRADUCCIÓN

Arranca de una premisa: Europa y EEUU tienen raíces comunes, culturales y espirituales que fueron las que les dieron fuerza y contenido. Esa fuerza y esos valores se mantuvieron mientras enfrentaban adversarios amenazantes. Cuando acabó la Guerra Fría bajaron la guardia y entraron en un proceso de decadencia. Ejes de ese proceso:

1. Globalización: produjo desindustrialización, empobrecimiento y erosión de la seguridad nacional.

2. Asunción equivocada de fenómenos climáticos que llevaron a políticas energéticas nocivas, tanto económicamente como en soberanía y seguridad.

3. Multilateralismo equivocado que permitió a naciones adversarias refugiarse en la inoperancia de los organismos multilaterales, fortaleciéndose y compitiendo deslealmente.

4. Inmigración con consecuencias negativas, culturales y espirituales.

Esos factores llevaron al debilitamiento y la decadencia de EEUU y (sobre todo) de Europa.

EEUU está reaccionando, ejerciendo poder, económico (tarifas) y político (intervenciones y presiones, fuera pero también dentro del país) e invita a Europa a acompañarlo. Advirtiéndole que su compañía no es esencial.

Hay un deterioro, notorio en Europa (económico, social, cultural y político), y algo menos en EEUU. Pero hay otros fenómenos que no se tienen en cuenta: transformaciones económicas irreversibles (el proteccionismo agravará el problema); pérdida de valores, erosión de la Democracia y decadencia política. En cuanto al fracaso de las instituciones de gobernanza mundial, hay mucho de cierto, pero no es ajeno a ello EEUU y, además, ignorarlas no será solución. Las soluciones propuestas: 1) Forman una suerte de Trampa de Tucidides. 2) No encaran los problemas de pérdidas de valores, ni de crisis de los Estados y de la Democracia, que no son fenómenos atribuibles a terceros. 3) El proteccionismo generará empobrecimiento. Consagrar el destino manifiesto de los EEUU como árbitro geopolítico, es negativo y peligroso. Máxime cuando vive una etapa de autoritarismo. Pretender sustituir una paz acordada y un comercio libre por una tutela impuesta, es una fórmula que el mundo ya vivió.

Rubio (y Trump) dan por hecho que EEUU podrá imponer su orden geopolítico. No es evidente y no está ocurriendo.

Mark Carney (Davos):El orden mundial se rompió. Vivimos una era de rivalidades entre grandes poderes. El planteo es que los fuertes pueden hacer lo que quieren y los débiles tienen que soportar. Hay países que aceptan eso para evitarse problemas y en la esperanza de que les comprará seguridad. No lo hará. El sistema se sustenta en la aquiescencia. Bastará que un país no acceda, para que se quiebre. Durante décadas países como Canada prosperaron bajo un orden internacional basado en reglas. Nos sumamos a sus instituciones, alabamos sus principios y nos beneficiamos de su predictibilidad. Sabíamos que el sistema era parcialmente falso. La ficción fue útil y en particular la hegemonía americana ayudó a la provisión de bienes públicos, canales marítimos abiertos, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y apoyo a esquemas de solución de disputas. Eso no funciona más. Grandes poderes comienzan a usar la integración económica como arma, las tarifas como instrumentos de presión, la infraestructura como coerción, los canales de suministros como vulnerabilidades a ser explotadas. Las instituciones multilaterales están amenazadas. Y como consecuencia, muchos países concluyen que deben desarrollar una mayor autonomía en energía, alimentos, minerales críticos, suministros, etc. Eso llevará a un mundo que será más pobre, más frágil y menos sustentable.

Canadá será a la vez principista y pragmático. Principista en su compromiso con valores fundamentales. No nos basamos ya sólo sobre la fuerza de nuestro valor, sino también en el valor de nuestra fuerza. Canadá se prepara para la nueva realidad no cerrándose, sino fortaleciéndose. Reduciendo impuestos, desregulación, inversión, diversificación en comercio exterior, firma de tratados. Apertura.

EVALUACIÓN COMPARATIVA

Si bien ambos coinciden en que el orden mundial basado en instituciones de gobernanza multilaterales está quebrado, tanto los diagnósticos como las soluciones propuestas son muy distintas. A diferencia de Rubio, Carney no culpa de los problemas a las instituciones multilaterales. Tampoco parece compartir la visión de agresiva victimización y polarización. En cuanto a las propuestas: Carney rechaza la línea de ejercer el poder sin más freno que el interés nacional. Es más, pronostica que fracasará. Aboga por recomponer un entramado geopolítico que sea abierto y gobernado por normas.

La real politik de Rubio, tendrá serias dificultades, porque los EEUU han perdido la confianza de sus socios y aliados y está equivocado al creer que dispone de la fuerza suficiente como para hacer su voluntad.