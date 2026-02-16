Misión a China

La delegación uruguaya encabezada por el Presidente Yamandú Orsi que el jueves 29 de enero viajó a China, se caracterizó por el alto número de sus integrantes, alrededor de ciento cincuenta personas, entre ministros, jerarcas oficiales, técnicos, académicos y empresarios privados, en lo que constituyó la misión comercial más numerosa jamás enviada por Uruguay a país alguno. Alcance para valorar su importancia que la delegación que acompañó al Presidente Lacalle Pou en 1923, no alcanzó a 50 integrantes, pese a obtener muy buenos resultados. Informalmente se rumoreó que la misma estuvo muy mal estructurada y organizada, con frecuentes desencuentros entre sus componentes.

En el plano político ambos presidentes mantuvieron, se informa, un cálido encuentro emitiendo una declaración conjunta donde reiteran la amistad de sus naciones, reafirman la necesidad de mantener vigente el multilateralismo y Uruguay declara a Taiwán como parte de China. Aspectos de orden internacional, donde ambos países reafirman la alianza estratégica integral pactado años atrás.

En lo referido a la materia comercial, si bien se ratificaron y acuerdos ya vigentes, no se alcanzaron acuerdos significativos novedosos ni se mencionó la posibilidad del tratado de libre comercio, tan buscado por el gobierno anterior. Hubo si reuniones empresariales y tecnológicas, cuyos resultados se verán en el futuro. También -se anunció- que se estrecharán las relaciones universitarias, se implementarán los intercambios de jóvenes científicos y se firmarán convenios en materia de medios de comunicación. En suma resultados que pueden pronosticarse como bienvenidos pero para nada espectaculares. Por más que no deje de sorprender que la República Popular China brinde a nuestra pequeña nación, internacionalmente insignificante, un recibimiento que no empaña el que otorgó recientemente a varias grandes potencias visitantes. Un signo de los tiempos.

No está, sin embargo, la visión que mantienen varios integrantes del Partido Nacional, que manifestaron su oposición a que Uruguay reafirme en declaraciones conjuntas “su adhesión a una sola China”, posición que consideran, puede irritar a Estados Unidos. Pese a que Uruguay alla desde 1988 y fue expresamente ratificada por el gobierno anterior. Esto no significa que la misión a China, en las actuales circunstancias, no merezca otro tipo de consideraciones. O más claramente preguntarse si conviene a los intereses del país considerando el clima político internacional propiciado por Donald Trump si conviene efectuar esta visita? Cómo la tomarán los Estados Unidos a la vista que acaban de amenazar a Canadá por haber efectuado un similar convenio con China.

De hecho, no es sencillo vaticinar las reacciones de la nación del norte. Por más que nuestro país, no está modificando en ningún plano su posición política internacional, persistiendo en la misma línea a la todos aquellos países que reconocen la República China. En cuanto a la presente misión, también similar a la que han realizado otras naciones recientemente, incluyendo a varias miembros de la OTAN, no hace más que defender los intereses de nuestro país que tiene a China por su principal socio comercial. Ello no implica ninguna estrategia política pero no asegura cómo la entenderán los imprevisibles Estados Unidos.