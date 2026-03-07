¿Memoria de pez o mentiroso?

Del discurso del presidente Yamandú Orsi, ya se ha dicho todo o casi todo; yo lo sintetizaría en la frase de Pangloss, el personaje de Cándido la novela de Voltaire: todo está bien en el mejor de los mundos posibles.

Dicho esto, quiero detenerme en las declaraciones del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira a la salida de la Asamblea General. Eufórico, recalcó, pasajes del discurso presidencial y puso énfasis en que el gobierno había cumplido con el 82 por ciento de las medidas puestas en marcha un año antes. “Cuando la izquierda gobierna, cumple”, subrayó y añadió: “hemos logrado una recuperación del salario real casi igual a todo el gobierno de Lacalle, teniendo en cuenta que en los tres primeros años del gobierno de Lacalle hubo una pérdida del salario real…”.

Pereira omite con deliberado cinismo que la administración de Luis Lacalle Pou, debió enfrentar una Pandemia que paralizó al mundo. Que una semana después de que la peste desembarcó en Uruguay, el Frente Amplio y el Pit-Cnt, convocaron a una caceroleada. Que, por esas mismas horas, el doctor Tabaré Vázquez le reclamaba a la flamante administración el encierro obligatorio, mientras que el presidente Lacalle Pou apelaba a la libertad responsable. Que durante todo ese tiempo los legisladores del FA, lejos de colaborar, se oponían a todas y cada una de las medidas que el gobierno aprobaba. Que en la Pandemia y después, el Uruguay padeció la peor sequía de su historia. Este escenario dramático no fue excusa para que se generaran, en el quinquenio 2020-2025, más de 111 mil puestos de trabajo y que el salario real se recuperara en un 2,7 por ciento.

Pereira, debería saber que las medias verdades son en su esencia mentiras. Y no solo él y muchos dirigentes del FA mienten con frecuencia y no solo en este tema. Aunque les desmuestren que han mentido los ponga furiosos. Y la Intendencia mande arrancar a la velocidad del viento los carteles que aparecieron en algunos barrios de Montevideo. Lo único que ha hecho rápido y de forma eficiente el octavo gobierno frenteamplista de la capital.

Nada dice Pereira de la catarata de despidos de trabajadores que se viene registrando desde el segundo semestre del 2025 a lo largo y ancho del país. Todos los días nos desayunamos con una nueva. Mientras escribo esta columna, acaba de informar radio Carve que la UCM despidió a 125 trabajadores. Pero en su mundo, como el de Pangloss, todo está bien.

En las últimas horas, Pereira acaba de reconocer el incumplimiento electoral de su fuerza política de no aumentar impuestos. Mintieron. “Es preferible mentir con una promesa de campaña referida a no crear o aumentar impuestos, que no tener recursos para aplicar políticas públicas que beneficien a la población”, dijo en las últimas horas. Sostuvo, además, que: “en un gobierno de izquierda, el compromiso social es un compromiso moral, como pauta a un gobierno de izquierda haberle colocado impuestos a las multinacionales que facturan por más de 700 millones de euros a través del Impuesto Mínimo Global”. Nada dijo de la no devolución del Fonasa para miles de trabajadores.

Pereira y sus compañeros han naturalizado la mentira; e hizo carne en ellos aquello de como te digo una cosa te digo la otra.