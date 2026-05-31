Más cercano de lo que parece

Voy a ofrecer al lector un asunto que no suele figurar en la discusión pública, un tema muy específico y que parece más de interés para los argentinos que para uruguayos. Me refiero a la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Los montevideanos nunca hemos mostrado mucho interés por el mar o el puerto, a pesar de que nuestro país nació como puerto y pradera. Sentimos la pradera hasta en la sangre y el puerto nos deja fríos.

A lo sumo, el único puerto que tenemos en la mente es el de Montevideo. ¿Hay otro?

Sí, el de Nueva Palmira. Allí termina -o empieza- la Hidrovía Paraná-Paraguay, ese enorme corredor acuático que fluye desde Bolivia y el Matto Grosso, pasa por Paraguay y Argentina y termina en Nueva Palmira, donde nuestro país tiene no un puerto sino un conjunto de puertos: el de Corporación Navíos, que es el más antiguo, donde se transborda el mineral de hierro brasileño del Mutún: luego está el puerto de la ANP y un tercero, más nuevo, por donde salen cítricos uruguayos, cebada y buena parte de la soja.

Son puertos de transbordo, la carga baja en barcazas, se trasborda a buques de ultramar que pueden llegar hasta ahí porque hay profundidad natural y salen por el Canal Martín García al Río de la Plata y el océano.

La Hidrovía es esa gigantesca avenida de tráfico fluvial y es un tratado internacional conocido como el Tratado de las Leñas, firmado en 1992 por los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Los términos del tratado establecen libertad de navegación e igualdad de tratamiento para los cinco firmantes.

En los hechos Argentina tiende a manejarse como si fuera la dueña. Pero la llave y la puerta de entrada y salida está en Nueva Palmira.

En estos días se está negociando y licitando un nuevo contrato de balizamiento, dragado, mantenimiento por 25 años. Se tramita en Buenos Aires. El Sr. Brian Mart, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, ha dirigido una carta a Marco Rubio alertando sobre la creciente influencia China en Argentina.

La licitación establece expresamente la exclusión de cualquier empresa estatal.

El Presidente Trump ha enviado un mensajero para averiguar (o advertir) que bajo la razón social de uno de los oferentes no se oculte China. No hay que olvidar que el Tío Sam le dio el año pasado de su bolsillo 20.000 millones a Milei. Como en Argentina casi todo se hace por debajo de la mesa desde USA están atentos para que la Hidrovía Paraná- Paraguay no termine en manos chinas.

El Diputado J. Taiana ha presentado una moción para suspender la licitación. El juez Rafecas rechazó el pedido. Todo eso que se está tramitando estos días en Buenos Aires tendrá impacto y repercusión acá.

Descuento que Valeria Csukasi, Subsecretaria de Relaciones Exteriores, siempre atenta a lo importante, ya estará siguiendo el asunto.

Esto parece un asunto muy específico y puntual: sin embargo es de esos temas que, atenderlos o descuidarlos constituye señal de haber comprendido o no al Uruguay: en lo histórico y en lo geopolítico.