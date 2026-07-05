Lo impensable
Lo impensable, incluso siendo una posibilidad remotísima, empieza a pensarse. En conversaciones con dirigentes oficialistas y opositores de primera línea aparece una hipótesis que nadie pronuncia con el más mínimo entusiasmo, pero que ya no se trata como un despropósito: la eventual renuncia del presidente Yamandú Orsi.
La hipótesis que circula es la de un desgaste que, en algún momento, se vuelva insostenible. Quienes la manejan le asignan una probabilidad mínima. Lo llamativo es que sea mayor que cero.
Una aprobación de 20%, una desaprobación de 65% y una serie histórica en la que solo Jorge Batlle, por la crisis de 2002, aparece peor ubicado, según Cifra, bastan para explicar por qué el murmullo existe. La frágil conducción del Ejecutivo y la crisis que provocó el episodio, todavía no aclarado, de la camioneta presidencial abren un escenario incierto a falta de tres años para que el país ingrese en el próximo período electoral.
Tras el escándalo de la camioneta, distintas fuentes coinciden en describir a un presidente golpeado por las circunstancias y que, durante una reunión con legisladores oficialistas, se mostró visiblemente desbordado.
La Jutep aún debe pronunciarse. Su dictamen jurídico podría ser crítico con su actuación en torno a la compra de su camioneta incluso si la decisión final del organismo evite un cuestionamiento. Como si fuera poco, no está descartado que aparezcan omisiones patrimoniales o nuevas torpezas que lo dejen otra vez en falsa escuadra.
Semanas atrás hubo pedidos del oficialismo para que la oposición sacara el pie del acelerador. Hubo un contacto entre el presidente y un expresidente. El Uruguay político, tan aficionado al tironeo de poca monta, se comportó por un momento como si estuviera ante algo serio.
Fue peculiar la aclaración que hizo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, esta semana en una entrevista, al remarcar: “Obviamente hay presidente para todo el período”. Cada vez que el oficialismo necesita recordar quién manda, admite que no se nota. En Uruguay los presidentes recién se van al terminar su mandato. Es casi una ley de la naturaleza. ¿Por qué se volvió pensable lo impensable? Por todo lo que se ha dicho desde hace más de un año. La pregunta de quién querría a Orsi al mando cuando llegara la tormenta ya no admite tiempo condicional.
A partir de cierto punto, un presidente deja de ser juzgado por cada episodio y empieza a ser leído a través de una sospecha previa. Una demora al hablar parece un cálculo. Una explicación incompleta parece un ocultamiento. Un error menor parece confirmación. Una broma de mal gusto es una suerte de harakiri. La política, que suele exagerarlo todo, encuentra entonces una comodidad peligrosa: ya no necesita probar demasiado, porque el relato funciona por sí solo.
Ahí se juega buena parte de lo que viene. No en una escena dramática, ni en una ruptura de manual, sino en algo bastante más uruguayo: apoyos tibios, defensas con cara de trámite, silencios que pesan más que las declaraciones. Un presidente puede gobernar con adversarios duros. Lo que no puede hacer durante mucho tiempo es gobernar si los propios empiezan a actuar como si lo estuvieran sosteniendo por obligación, los demás como si alcanzara con esperar y, sobre todo, si él mismo empieza a pensar que la mayor entrega a la causa sería, llegado el caso, correrse.
El sistema baraja una posibilidad para la que no existe una salida elegante. La presión, entonces, no tiene por dónde drenar. Se queda adentro. Y como no puede recaer sobre una institución, recae sobre una persona. Más allá de que su video del jueves por la Rendición de Cuentas haya representado un salto de calidad en su comunicación, y de que aparezcan tibios indicios de intentar cuidar al presidente, todo indica que la reacción es tardía e insuficiente.
La autoridad no siempre se pierde de golpe. A veces se va yendo de a poco, sin un portazo. Un día todavía está. Al otro, todos siguen hablando con el presidente, pero ya nadie considera que tenga el poder. Vendrán, más pronto que tarde, cambios de gabinete, pero nada hace pensar que alcancen para recomponer una confianza social en declive. Conviene correr la vista del presidente, porque el murmullo no lo envuelve solo a él, sino a una clase política bajo sospecha de no estar a la altura. Un gobierno que no entusiasma y una oposición que prefiere el ruido a la propuesta son las dos caras de una misma orfandad.
La inédita y soterrada discusión sobre si Orsi termina o no termina es, en realidad, una discusión sobre qué tan firme es el piso que dábamos por descontado. La tentación de varios será sumarse al coro que susurra la caída. No habría, huelga decirlo, un solo aspecto positivo para el país. Fingir que no pasa nada sería igual de irresponsable.
Uruguay puede romantizar su estabilidad o protegerla.
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