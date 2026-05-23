Las patas cortas de las mentiras

Sorprende que se sorprendan. Me refiero a altos dirigentes del Frente Amplio que se mostraron atónitos ante las últimas encuestas sobre la aprobación del gobierno del presidente Yamandú Orsi. En los últimos días, Equipos Consultores y Factum revelaron que la administración frenteamplista, a catorce meses de haber asumido, cosecha una desaprobación de entre el 46 y el 48 por ciento de la ciudadanía, mientas goza de tan solo una aprobación que oscila entre el 27 y el 29 por ciento.

Las declaraciones han sido variadas. Las más sensatas fueron las del presidente Orsi: “algo no está saliendo bien”, expresó y añadió: “Si hay gente que no está conforme es porque algo no está saliendo bien”.

Estentóreas, como es su característica, resultaron las manifestaciones de Fernando Pereira. Sí, el presidente del Frente Amplio que aún no se dio cuenta que ya no es el dirigente sindical y que ahora encabeza la fuerza política que gobierna, y aún así sigue hablando con rostro crispado y tono propio de arenga de un 1° de mayo (…). Hay un programa que estamos cumpliendo, sostuvo Pereira, y agregó: “probablemente la sociedad no lo haya percibido todavía porque quizás gestionamos mal la política de estos asuntos. (…). Se difunde mucho más lo negativo que lo positivo”.

Carnavalescas, fueron las expresiones del ministro de Trabajo, Juan Castillo: “Algunos dicen que las encuestas son una foto, bueno si es una foto y está movida, a mí no me gusta salir movido”, sostuvo. Lo que Castillo no se enteró es que él nunca debió estar en esa foto. Es evidente que el dirigente comunista, que semanas atrás cuestionó al presidente de la República por haber visitado el portaviones norteamericano con el embajador estadounidense Lou Rinaldi, no se ha preguntado cuánta responsabilidad le cabe a él en esa caída de la popularidad de la administración del FA.

Castillo, es el ministro que ante el cierre en cadena de empresas que se viene dando desde marzo de 2025, ha reclamado la aprobación de una ley que obligue a las empresarios a que le informen a él antes que a nadie el cese de actividades. No se ha preocupado por analizar las causas que llevan a que compañías se marchen del país o simplemente cierren con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Nunca se lo ha escuchado hablar del costo que tiene producir en Uruguay, y ya no hablo de las grandes multinacionales sino de las Pymes. Castillo es sindicalista. Obviamente no sabe lo que significa pagar todos los meses al BPS o hacer malabarismo para abonar a la DGI el IRPF, Fonasa o IRAE. La administración Orsi ganó las elecciones haciendo promesas a sabiendas que ninguna de sus promesas era cumplible. El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba en agosto pasado declaró que el programa del FA resultaba “impagable”.

Más de un año hubo que esperar a que el Ministerio de Interior elaborara y empezara a aplicar un programa de seguridad. Y otro tanto hubo que esperar para que el Mides y otros organismos del Estado definieran un plan para la gente en situación de calle.

Enredados en sus diatribas ideológicas, sus propios anuncios incumplidos, en sus luchas internas, el gobierno recibe el reconocimiento que merece. Las encuestas no mienten. Los que mintieron fueron ellos.